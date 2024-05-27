Вибухи в Балаклії: в МВА повідомили про пожежу в лісі й детонацію боєприпасів

В місті Балаклія на Харківщині чули гучні вибухи. В місцевій МВА пояснили, що це було.

«Зберігайте спокій! Гучні звуки вибухів, які ви чуєте, спричинені пожежою в лісовому масиві та детонацією боєприпасів, залишених окупантами у 2022 році», – зазначили у Балаклійській міській військові адміністрації.

Там додали, що на місці вже працюють усі служби.