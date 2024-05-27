Вибухи в Балаклії: в МВА повідомили про пожежу в лісі й детонацію боєприпасів
Фото: Олег Синєгубов
В місті Балаклія на Харківщині чули гучні вибухи. В місцевій МВА пояснили, що це було.
«Зберігайте спокій! Гучні звуки вибухів, які ви чуєте, спричинені пожежою в лісовому масиві та детонацією боєприпасів, залишених окупантами у 2022 році», – зазначили у Балаклійській міській військові адміністрації.
Там додали, що на місці вже працюють усі служби.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: боеприпасы, вибухи, ГВА, детонация, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Травня 2024 в 15:54;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В місті Балаклія на Харківщині чули гучні вибухи. В місцевій МВА пояснили, що це було.".