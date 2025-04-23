Ребенок в Харькове собрал взрывчатку: устройство сдетонировало

22 апреля в Харькове в результате детонации самодельного взрывного устройства пострадал 13-летний мальчик.

Об инциденте сообщили в Центре координации противоминной деятельности.

«По предварительной информации, ребенок самостоятельно собрал взрывной механизм из пустого баллона от пневматического оружия и серы из спичек. Устройство взорвалось у него в руке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате взрыва ребенок получил серьезные ранения руки и тела. Пострадавшего госпитализировали.