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Погиб на месте: в Балаклее водитель наехал на мину (фото)

Происшествия 13:11   23.04.2025
Виктория Яковенко
Погиб на месте: в Балаклее водитель наехал на мину (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

22 апреля в городе Балаклея на Харьковщине подорвался автомобиль. Водитель погиб на месте в результате взрыва.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, ЧП произошло, когда авто двигалось по лесной дороге. Предварительно установлено, что машина наехала на противотанковую мину.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (военные преступления) УКУ.

В полиции напомнили, что минная опасность на деоккупированных территориях остается очень высокой.

«Пребывание в лесах, на кладбищах, в полях, лесополосах и других непроверенных местах представляет серьезную угрозу жизни и здоровью. Не заходите в леса, на кладбища, в посадки; не перемещайтесь по непроверенным тропам и путям, ни в коем случае не приближайтесь и не касайтесь подозрительных предметов», — призвали правоохранители.

подрыв на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 23 апреля 2025 в 13:11;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "22 апреля в городе Балаклея на Харьковщине подорвался автомобиль. Водитель погиб на месте в результате взрыва.".