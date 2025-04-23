Погиб на месте: в Балаклее водитель наехал на мину (фото)

22 апреля в городе Балаклея на Харьковщине подорвался автомобиль. Водитель погиб на месте в результате взрыва.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, ЧП произошло, когда авто двигалось по лесной дороге. Предварительно установлено, что машина наехала на противотанковую мину.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (военные преступления) УКУ.

В полиции напомнили, что минная опасность на деоккупированных территориях остается очень высокой.

«Пребывание в лесах, на кладбищах, в полях, лесополосах и других непроверенных местах представляет серьезную угрозу жизни и здоровью. Не заходите в леса, на кладбища, в посадки; не перемещайтесь по непроверенным тропам и путям, ни в коем случае не приближайтесь и не касайтесь подозрительных предметов», — призвали правоохранители.