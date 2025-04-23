Погиб на месте: в Балаклее водитель наехал на мину (фото)
22 апреля в городе Балаклея на Харьковщине подорвался автомобиль. Водитель погиб на месте в результате взрыва.
Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, ЧП произошло, когда авто двигалось по лесной дороге. Предварительно установлено, что машина наехала на противотанковую мину.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (военные преступления) УКУ.
В полиции напомнили, что минная опасность на деоккупированных территориях остается очень высокой.
«Пребывание в лесах, на кладбищах, в полях, лесополосах и других непроверенных местах представляет серьезную угрозу жизни и здоровью. Не заходите в леса, на кладбища, в посадки; не перемещайтесь по непроверенным тропам и путям, ни в коем случае не приближайтесь и не касайтесь подозрительных предметов», — призвали правоохранители.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Балаклія, Балаклея, взрыв, погиб, подрыв, полиция;
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- • Дата публикации материала: 23 апреля 2025 в 13:11;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "22 апреля в городе Балаклея на Харьковщине подорвался автомобиль. Водитель погиб на месте в результате взрыва.".