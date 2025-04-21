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Взрыв на Харьковщине: пострадали двое жителей, что произошло

Происшествия 12:31   21.04.2025
Виктория Яковенко
Взрыв на Харьковщине: пострадали двое жителей, что произошло

В результате неосторожного обращения с взрывоопасным предметом произошел подрыв на Харьковщине. Пострадали два местных жителя 25 и 26 лет.

Сообщения о взрыве в поле за пределами населенных пунктов Балаклейской громады правоохранители получили 21 апреля, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Пострадавшие получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения конечностей. Их госпитализировали, добавили в полиции.

Правоохранители отмечают: минная опасность на деоккупированных территориях остается очень высокой.

«Пребывание в лесах, на кладбищах, в полях, лесополосах и других непроверенных местах представляет серьезную угрозу жизни и здоровью», — отметили в полиции.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 21 апреля 2025 в 12:31;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате неосторожного обращения с взрывоопасным предметом произошел подрыв на Харьковщине. Пострадали два местных жителя 25 и 26 лет.".