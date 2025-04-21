Взрыв на Харьковщине: пострадали двое жителей, что произошло

В результате неосторожного обращения с взрывоопасным предметом произошел подрыв на Харьковщине. Пострадали два местных жителя 25 и 26 лет.

Сообщения о взрыве в поле за пределами населенных пунктов Балаклейской громады правоохранители получили 21 апреля, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Пострадавшие получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения конечностей. Их госпитализировали, добавили в полиции.

Правоохранители отмечают: минная опасность на деоккупированных территориях остается очень высокой.

«Пребывание в лесах, на кладбищах, в полях, лесополосах и других непроверенных местах представляет серьезную угрозу жизни и здоровью», — отметили в полиции.