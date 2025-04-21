Взрыв на Харьковщине: пострадали двое жителей, что произошло
В результате неосторожного обращения с взрывоопасным предметом произошел подрыв на Харьковщине. Пострадали два местных жителя 25 и 26 лет.
Сообщения о взрыве в поле за пределами населенных пунктов Балаклейской громады правоохранители получили 21 апреля, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Пострадавшие получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения конечностей. Их госпитализировали, добавили в полиции.
Правоохранители отмечают: минная опасность на деоккупированных территориях остается очень высокой.
«Пребывание в лесах, на кладбищах, в полях, лесополосах и других непроверенных местах представляет серьезную угрозу жизни и здоровью», — отметили в полиции.
Читайте также: Автомобиль лесничих подорвался в лесу под Балаклеей, где тушат огромный пожар
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, подрыв, полиция, пострадали;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Взрыв на Харьковщине: пострадали двое жителей, что произошло»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 21 апреля 2025 в 12:31;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате неосторожного обращения с взрывоопасным предметом произошел подрыв на Харьковщине. Пострадали два местных жителя 25 и 26 лет.".