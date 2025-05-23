В зоне эвакуации на Харьковщине есть села, где осталось по два человека — ХОВА
Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона рассказал о ситуации на прифронтовых и приграничных территориях области, которые подлежат эвакуации, в частности — Купянске.
«Очень тяжелая ситуация по Купянскому направлению. Потому что враг там фактически каждый день бьет управляемыми авиабомбами по жилым домам. Там (в Купянске — Ред.) остается еще около 1600 человек. На левом берегу, ближе к врагу, остается 98 человек. Все остальные — на правом берегу. Электроэнергия подается достаточно тяжело, потому что враг постоянно разрушает линии электропередач и так далее, и восстанавливать почти невозможно, потому что враг FPV-дронами, бьет по нашим гражданским, по нашим коммунальным службам и так далее. Мы вынуждены были переместить из Купянска нашу больницу, которая там фактически функционировала под обстрелами до последнего. И врачи оказывали всю необходимую медицинскую помощь в тяжелейших условиях. Потому что есть опасность попадания управляемой авиабомбой по помещению больницы», — рассказал Синегубов.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Он также отметил, что жителей Купянска, как и других прифронтовых и приграничных территорий области, постоянно призывают эвакуироваться.
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«Если брать все прифронтовые наши территории, то 350 населенных пунктов находятся со статусом эвакуации у нас. Есть населенные пункты, где остаются четыре человека, два человека, десять человек. Конечно, довольно тяжело туда доезжать, довозить гуманитарную помощь и даже эвакуацию там провести в случае получения ранения», — пояснил начальник ХОВА.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: купянск, новости Харькова, синєгубов, синегубов, хова, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 23 мая 2025 в 08:38;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона рассказал о ситуации на прифронтовых и приграничных территориях области, которые подлежат эвакуации, в частности — Купянске".