Взрыв ночью на Харьковщине: подростку оторвало пальцы

В ГСЧС сообщили о двух случаях подрывов на взрывоопасных предметах на Харьковщине за сутки.

«В 03:30 30 июня в поселке Панютино Лозовского района в результате неосторожного обращения с ВНП (тип которого устанавливается) пострадал 13-летний подросток. В больницу он попал с диагнозом: травматическая ампутация пальцев левой кисти», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Также в ГСЧС напомнили, что еще один случай подрыва произошел в селе Чернещина Боровской громады. Там тракторист наехал на неизвестное взрывное устройство. Мужчина не пострадал.