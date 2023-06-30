Взрыв ночью на Харьковщине: подростку оторвало пальцы
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
В ГСЧС сообщили о двух случаях подрывов на взрывоопасных предметах на Харьковщине за сутки.
«В 03:30 30 июня в поселке Панютино Лозовского района в результате неосторожного обращения с ВНП (тип которого устанавливается) пострадал 13-летний подросток. В больницу он попал с диагнозом: травматическая ампутация пальцев левой кисти», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Читайте также: На Харьковщине уничтожают противотанковую мину: будет громко
Также в ГСЧС напомнили, что еще один случай подрыва произошел в селе Чернещина Боровской громады. Там тракторист наехал на неизвестное взрывное устройство. Мужчина не пострадал.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Взрыв ночью на Харьковщине: подростку оторвало пальцы»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 30 июня 2023 в 08:23;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГСЧС сообщили о двух случаях подрывов на взрывоопасных предметах на Харьковщине за сутки".