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Взрыв ночью на Харьковщине: подростку оторвало пальцы

Происшествия 08:23   30.06.2023
Оксана Горун
Взрыв ночью на Харьковщине: подростку оторвало пальцы Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

В ГСЧС сообщили о двух случаях подрывов на взрывоопасных предметах на Харьковщине за сутки.

«В 03:30 30 июня в поселке Панютино Лозовского района в результате неосторожного обращения с ВНП (тип которого устанавливается) пострадал 13-летний подросток. В больницу он попал с диагнозом: травматическая ампутация пальцев левой кисти», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

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    • Также в ГСЧС напомнили, что еще один случай подрыва произошел в селе Чернещина Боровской громады. Там тракторист наехал на неизвестное взрывное устройство. Мужчина не пострадал.

    Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 июня 2023 в 08:23;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГСЧС сообщили о двух случаях подрывов на взрывоопасных предметах на Харьковщине за сутки".