Синегубов назвал три населенных пункта на Харьковщине, подвергшиеся обстрелам

Информация о пострадавших и масштабных разрушениях из-за обстрелов на Харьковщине не поступала, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«За прошедшие сутки российские оккупанты вели артиллерийские и минометные обстрелы приграничных и прифронтовых территорий Купянского и Чугуевского районов области. В частности, под вражеским огнем находились Волчанск Чугуевского района, Кисловка и Берестово Купянского района и другие», — сообщил Синегубов в telegram.

При этом начальник ХОВА напомнил о двух случаях подрыва на взрывоопасных предметах, о которых ранее информировала ГСЧС. В одном подорвался трактор, тракторист не пострадал. В другом — нынешней ночью — ранение получил подросток.