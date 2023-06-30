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Синегубов назвал три населенных пункта на Харьковщине, подвергшиеся обстрелам

Происшествия 08:28   30.06.2023
Оксана Горун
Синегубов назвал три населенных пункта на Харьковщине, подвергшиеся обстрелам

Информация о пострадавших и масштабных разрушениях из-за обстрелов на Харьковщине не поступала, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«За прошедшие сутки российские оккупанты вели артиллерийские и минометные обстрелы приграничных и прифронтовых территорий Купянского и Чугуевского районов области. В частности, под вражеским огнем находились Волчанск Чугуевского района, Кисловка и Берестово Купянского района и другие», — сообщил Синегубов в telegram.

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    • При этом начальник ХОВА напомнил о двух случаях подрыва на взрывоопасных предметах, о которых ранее информировала ГСЧС. В одном подорвался трактор, тракторист не пострадал. В другом — нынешней ночью — ранение получил подросток.

    Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 июня 2023 в 08:28;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Информация о пострадавших и масштабных разрушениях из-за обстрелов на Харьковщине не поступала, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов".