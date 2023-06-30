Синегубов назвал три населенных пункта на Харьковщине, подвергшиеся обстрелам
Информация о пострадавших и масштабных разрушениях из-за обстрелов на Харьковщине не поступала, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«За прошедшие сутки российские оккупанты вели артиллерийские и минометные обстрелы приграничных и прифронтовых территорий Купянского и Чугуевского районов области. В частности, под вражеским огнем находились Волчанск Чугуевского района, Кисловка и Берестово Купянского района и другие», — сообщил Синегубов в telegram.
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При этом начальник ХОВА напомнил о двух случаях подрыва на взрывоопасных предметах, о которых ранее информировала ГСЧС. В одном подорвался трактор, тракторист не пострадал. В другом — нынешней ночью — ранение получил подросток.
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- • Дата публикации материала: 30 июня 2023 в 08:28;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Информация о пострадавших и масштабных разрушениях из-за обстрелов на Харьковщине не поступала, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов".