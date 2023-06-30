Армия РФ нанесла авиаудар по Купянщине и обстреляла Волчанск — Синегубов

Сегодня войска РФ нанесли авиаудар в районе села Кисловка Купянского района Харьковской области, сообщил в эфире национального телемарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Поврежден частный жилой сектор», — проинформировал начальник ХОВА.

Также Синегубов рассказал, что сегодня враг снова бил по Волчанску Чугуевского района и населенным пунктам вблизи границы с РФ.

По его словам, пострадавших в результате сегодняшних обстрелов Купянского и Чугуевского районов нет.