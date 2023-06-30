Армия РФ нанесла авиаудар по Купянщине и обстреляла Волчанск — Синегубов
Сегодня войска РФ нанесли авиаудар в районе села Кисловка Купянского района Харьковской области, сообщил в эфире национального телемарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Поврежден частный жилой сектор», — проинформировал начальник ХОВА.
Также Синегубов рассказал, что сегодня враг снова бил по Волчанску Чугуевского района и населенным пунктам вблизи границы с РФ.
По его словам, пострадавших в результате сегодняшних обстрелов Купянского и Чугуевского районов нет.
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- • Дата публикации материала: 30 июня 2023 в 17:34;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня войска РФ нанесли авиаудар в районе села Кисловка Купянского района Харьковской области, сообщил в эфире национального телемарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.".