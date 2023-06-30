Синегубов: РФ накапливает штурмовые войска на Купянском направлении

Враг постоянно атакует позиции украинских военных на Купянском направлении.

«Там находятся штурмовые войска врага. Они там проходят ротацию, скапливаются, в том числе. Потому это направление нас волнует. Поскольку он для врага является приоритетным», — сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.