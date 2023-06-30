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Синегубов: РФ накапливает штурмовые войска на Купянском направлении

Общество 18:19   30.06.2023
Виктория Яковенко
Синегубов: РФ накапливает штурмовые войска на Купянском направлении

Враг постоянно атакует позиции украинских военных на Купянском направлении. 

«Там находятся штурмовые войска врага. Они там проходят ротацию, скапливаются, в том числе. Потому это направление нас волнует. Поскольку он для врага является приоритетным», — сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 июня 2023 в 18:19;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг постоянно атакует позиции украинских военных на Купянском направлении.".