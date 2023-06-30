Синегубов: РФ накапливает штурмовые войска на Купянском направлении
Враг постоянно атакует позиции украинских военных на Купянском направлении.
«Там находятся штурмовые войска врага. Они там проходят ротацию, скапливаются, в том числе. Потому это направление нас волнует. Поскольку он для врага является приоритетным», — сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 30 июня 2023 в 18:19;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг постоянно атакует позиции украинских военных на Купянском направлении.".