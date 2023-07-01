«Купянск напоминает Бахмут», — майор 103-й бригады ТрО Ганущин

На Купянском направлении оккупанты «не жалеют боеприпасы», таким образом они, скорее всего, пытаются отвлечь украинских защитников от наступления на юге.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил майор 103-й бригады ТрО ВСУ Александр Ганущин.

«Не столько в направлении собственно на Купянщину, сколько в направлении из Кременной на Лиман. По сути, они вторые по весу, по возможностям, по личному составу после направления, где он защищается от нас на юге. Враг не жалеет на этом направлении боеприпасы, создает максимально неудобные условия своим артиллерийским огнем. Поскольку линия фронта здесь длится уже длительное время, и действительно подтверждается информация о том, что, скорее всего, такие действия врага они в первую очередь обусловлены тем, что он думает, что мы оттянем сюда силы с южного направления, где сейчас происходят наступательные действия», — рассказал Ганущин.

Он также добавил, что украинские воины хорошо держатся на Купянском направлении.

«Сейчас по сути в пригороде Купянска они (оккупанты – ред.) застыли такое уже довольно длительное время, хотя действительно артиллерийские обстрелы даются в знаки. Где-то, по сути, Купянск мне сейчас напоминает Бахмут, образца июля-августа прошлого года. На Бахмут нынешний, я думаю, что этого не будет», — добавил Ганущин.