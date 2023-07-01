Мерія Балаклії закликає мешканців бути в укриттях
Повітряна тривога була оголошена в Харківській області о 14:35.
«Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Перебувайте в укриттях та місцях убезпечення», – закликали у Балаклійській міській військовій адміністрації.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2023 в 14:44;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повітряна тривога була оголошена в Харківській області о 14:35.".