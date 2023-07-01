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Мерія Балаклії закликає мешканців бути в укриттях

Події 14:44   01.07.2023
Вікторія Яковенко
Мерія Балаклії закликає мешканців бути в укриттях

Повітряна тривога була оголошена в Харківській області о 14:35.

«Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Перебувайте в укриттях та місцях убезпечення», – закликали у Балаклійській міській військовій адміністрації.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2023 в 14:44;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повітряна тривога була оголошена в Харківській області о 14:35.".