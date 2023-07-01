Обстрел Балаклеи: количество пострадавших увеличилось, среди них – подросток
Фото: Олег Синегубов
Стало известно, что 14-летний парень и мужчины 77 и 49 лет также получили травмы в результате падения при обстреле Балаклеи на Харьковщине.
Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
Он также рассказал подробности о женщине, получившей осколочные ранения.
«По уточненным данным медицинских работников экстренной помощи, пострадала женщина 67 лет, госпитализирована с ранениями», — уточнил Синегубов.
Напомним, около 14:30 оккупанты нанесли удары по Балаклее, предварительно, с РСЗО «Торнадо».Оккупанты попали в частный сектор, сообщал глава ХОВА Олег Синегубов. Ранее біло известно о том, что осколковые ранения получил один человек.
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- • Дата публикации материала: 1 июля 2023 в 16:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Стало известно, что 14-летний парень и мужчины 77 и 49 лет также получили травмы в результате падения при обстреле Балаклеи на Харьковщине.".