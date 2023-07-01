Обстрел Балаклеи: количество пострадавших увеличилось, среди них – подросток

Стало известно, что 14-летний парень и мужчины 77 и 49 лет также получили травмы в результате падения при обстреле Балаклеи на Харьковщине.

Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Он также рассказал подробности о женщине, получившей осколочные ранения.

«По уточненным данным медицинских работников экстренной помощи, пострадала женщина 67 лет, госпитализирована с ранениями», — уточнил Синегубов.

Напомним, около 14:30 оккупанты нанесли удары по Балаклее, предварительно, с РСЗО «Торнадо».Оккупанты попали в частный сектор, сообщал глава ХОВА Олег Синегубов. Ранее біло известно о том, что осколковые ранения получил один человек.