Прокуратура и полиция сообщили подробности дневного обстрела Балаклеи (фото)
Фото: Харьковская областная прокуратура
Ранения получили 65-летняя женщина, двое мужчин 39 и 77 лет и 14-летний парень в результате удара РФ по городу Балаклея в Харьковской области.
Женщину и подростка госпитализировали, мужчины от госпитализации отказались, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«Следствием установлено, что 1 июля около 14:35 российские военные обстреляли гражданскую инфраструктуру города Балаклея. По предварительным данным, из РСЗО», — рассказали в Харьковской областной прокуратуре.
В городе повреждены частные дома и хозяйственные постройки, добавили в прокуратуре.
Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).
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- • Дата публикации материала: 1 июля 2023 в 17:34;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ранения получили 65-летняя женщина, двое мужчин 39 и 77 лет и 14-летний парень в результате удара РФ по городу Балаклея в Харьковской области. ".