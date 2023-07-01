Прокуратура и полиция сообщили подробности дневного обстрела Балаклеи (фото)

Ранения получили 65-летняя женщина, двое мужчин 39 и 77 лет и 14-летний парень в результате удара РФ по городу Балаклея в Харьковской области.

Женщину и подростка госпитализировали, мужчины от госпитализации отказались, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Следствием установлено, что 1 июля около 14:35 российские военные обстреляли гражданскую инфраструктуру города Балаклея. По предварительным данным, из РСЗО», — рассказали в Харьковской областной прокуратуре.

В городе повреждены частные дома и хозяйственные постройки, добавили в прокуратуре.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).