Без масштабных разрушений и жертв прошли сутки на Харьковщине – Синегубов

Глава ХОВА Олег Синегубов рассказал о последствиях российских обстрелов Харьковщины в сутки.

«Минувшие сутки враг из минометов и артиллерии обстреливал приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов», — написал глава ХОВА.

Масштабных разрушений, жертв и пострадавших среди гражданского населения за сутки не зафиксированы, добавил Синегубов.