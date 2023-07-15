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Без масштабных разрушений и жертв прошли сутки на Харьковщине – Синегубов

Происшествия 08:39   15.07.2023
Виктория Яковенко
Без масштабных разрушений и жертв прошли сутки на Харьковщине – Синегубов

Глава ХОВА Олег Синегубов рассказал о последствиях российских обстрелов Харьковщины в сутки.

«Минувшие сутки враг из минометов и артиллерии обстреливал приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов», — написал глава ХОВА.

Масштабных разрушений, жертв и пострадавших среди гражданского населения за сутки не зафиксированы, добавил Синегубов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 июля 2023 в 08:39;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов рассказал о последствиях российских обстрелов Харьковщины в сутки.".