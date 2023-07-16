Взрывы слышат в Харькове, Мельник призвал находиться в укрытиях
Враг наносит ракетные удары, сообщил начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.
«Харьковчане находитесь в укрытиях! Враг наносит удары! – призвал Мельник.
Читайте также: Ракеты С-300 попали в стадион и дорогу в Харькове – Синегубов
Новости по теме:
Вы читали новость: «Взрывы слышат в Харькове, Мельник призвал находиться в укрытиях»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 16 июля 2023 в 18:58;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг наносит ракетные удары, сообщил начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.".