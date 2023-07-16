7 постраждалих внаслідок ракетного удару в Харкові, один загиблий – Терехов
У Харкові рятувальники ДСНС гасять пожежу, яка виникла внаслідок ракетного удару, повідомив мер міста Ігор Терехов.
«Постраждалих на даний момент семеро. Є непідтверджена інформація про одного загиблого. На місці прильотів в Основʼянському районі працюють співробітники ДСНС. Гасять пожежу», – розповів Терехов.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2023 в 20:01;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові рятувальники ДСНС гасять пожежу, яка виникла внаслідок ракетного удару, повідомив мер міста Ігор Терехов.".