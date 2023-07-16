7 постраждалих внаслідок ракетного удару в Харкові, один загиблий – Терехов

У Харкові рятувальники ДСНС гасять пожежу, яка виникла внаслідок ракетного удару, повідомив мер міста Ігор Терехов.

«Постраждалих на даний момент семеро. Є непідтверджена інформація про одного загиблого. На місці прильотів в Основʼянському районі працюють співробітники ДСНС. Гасять пожежу», – розповів Терехов.