Один загинув, троє поранених у Харкові внаслідок ракетного удару – прокуратура
Росіяни завдали ракетного удару по території промислового підприємства в Основ’янському районі Харкова, повідомила прокуратура Харківської області.
16 липня приблизно о 18:50 ворог вдарив двома ракетами типу С-300, випущеними з території Бєлгородської області рф, по території промислового підприємства у Основ‘янському районі Харкова.
Наразі відомо про одного загиблого та трьох поранених — всі працівники промислового підприємства. Дані уточнюються.
Слідчо-прокурорська група зібрала речові докази та зафіксувала наслідки збройної агресії рф.
Слобідська окружна прокуратура Харкова розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2023 в 21:32;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни завдали ракетного удару по території промислового підприємства в Основ’янському районі Харкова, повідомила прокуратура Харківської області.".