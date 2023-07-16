Один загинув, троє поранених у Харкові внаслідок ракетного удару – прокуратура

Росіяни завдали ракетного удару по території промислового підприємства в Основ’янському районі Харкова, повідомила прокуратура Харківської області.

16 липня приблизно о 18:50 ворог вдарив двома ракетами типу С-300, випущеними з території Бєлгородської області рф, по території промислового підприємства у Основ‘янському районі Харкова.

Наразі відомо про одного загиблого та трьох поранених — всі працівники промислового підприємства. Дані уточнюються.

Слідчо-прокурорська група зібрала речові докази та зафіксувала наслідки збройної агресії рф.

Слобідська окружна прокуратура Харкова розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).