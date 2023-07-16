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Один загинув, троє поранених у Харкові внаслідок ракетного удару – прокуратура

Події 21:32   16.07.2023
Оксана Якушко
Один загинув, троє поранених у Харкові внаслідок ракетного удару – прокуратура

Росіяни завдали ракетного удару по території промислового підприємства в Основ’янському районі Харкова, повідомила прокуратура Харківської області.

16 липня приблизно о 18:50 ворог вдарив двома ракетами типу С-300, випущеними з території Бєлгородської області рф, по території промислового підприємства у Основ‘янському районі Харкова.

Наразі відомо про одного загиблого та трьох поранених — всі працівники промислового підприємства. Дані уточнюються.

Слідчо-прокурорська група зібрала речові докази та зафіксувала наслідки збройної агресії рф.

Слобідська окружна прокуратура Харкова розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Читайте також: У Харкові рятувальники ДСНС гасять пожежу, яка виникла внаслідок ракетного удару, повідомив мер міста Ігор Терехов.

Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2023 в 21:32;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни завдали ракетного удару по території промислового підприємства в Основ’янському районі Харкова, повідомила прокуратура Харківської області.".