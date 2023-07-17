Нічна ракетна атака та наступ під Куп’янськом: зведення Генштабу ЗСУ

Генштаб ЗСУ поінформував, що армія РФ продовжує зосереджувати зусилля на Куп’янському напрямку. Також активізувався ракетний терор.

“Сьогодні вночі російська федерація завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Інформація про наслідки цієї терористичної атаки уточнюється”, – зазначили у зведенні Генштабу.

Ракетний удар пізно ввечері 16 липня армія РФ завдала по Харкову. Він став третім за добу. Наразі відомо, що “приліт” був у Основ’янському районі. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Загалом за добу російські терористи завдали по Україні 11 ракетних та 49 авіаційних ударів, а також здійснили 48 обстрілів із РСЗВ.

“Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось 28 бойових зіткнень. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема це Басове, Висока Яруга, Тернова, Вовчанськ Харківської області. На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії південніше Масютівки Харківської області. Завдав авіаційного удару в районі Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Кам’янка, Новомлинськ, Дворічна, Куп’янськ та Кислівка Харківської області“, – перерахували у зведенні ГШ.

Сили оборони продовжують знищувати ворога. За добу авіація здійснила 15 ударів по місцях зосередження окупантів, їх озброєння та техніки. У тому числі один удар – по ЗРК супротивника. Українські ракетники та артилеристи протягом доби вдарили по району зосередження живої сили, а також знищили 20 артилерійських засобів на вогневих позиціях, два засоби ППО та дві станції РЕБ окупантів.