Харків втретє за добу зазнає ракетної атаки

Харків знову атакували росіяни ракетами, попередньо С-300, місцева влада закликала не залишати укриття.

«Ворог продовжує пуски ракет – не покидайте укриття!» – звернувся до харків’ян начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.

«Місто під ударом. За попередньою інформацією, знову обстріл Основʼянського району», – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.