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Харків втретє за добу зазнає ракетної атаки

Події 22:21   16.07.2023
Оксана Якушко
Харків втретє за добу зазнає ракетної атаки Фото: кадр із відео

Харків знову атакували росіяни ракетами, попередньо С-300, місцева влада закликала не залишати укриття.

«Ворог продовжує пуски ракет – не покидайте укриття!» – звернувся до харків’ян начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.

«Місто під ударом. За попередньою інформацією, знову обстріл Основʼянського району», – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2023 в 22:21;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків знову атакували росіяни ракетами, попередньо С-300, місцева влада закликала не залишати укриття.".