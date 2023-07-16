Харків втретє за добу зазнає ракетної атаки
Фото: кадр із відео
Харків знову атакували росіяни ракетами, попередньо С-300, місцева влада закликала не залишати укриття.
«Ворог продовжує пуски ракет – не покидайте укриття!» – звернувся до харків’ян начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.
«Місто під ударом. За попередньою інформацією, знову обстріл Основʼянського району», – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2023 в 22:21;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків знову атакували росіяни ракетами, попередньо С-300, місцева влада закликала не залишати укриття.".