Харьков третий раз за сутки подвергается ракетной атаке
Фото: кадр из видео
Харьков снова атаковали россияне ракетами, предварительно, С-300, местные власти призвали не покидать укрытие.
«Враг продолжает пуски ракет – не покидайте укрытие!» – обратился к харьковчанам начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.
«Город под ударом. По предварительной информации, снова обстрел Основянского района», — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
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- • Дата публикации материала: 16 июля 2023 в 22:21;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков снова атаковали россияне ракетами, предварительно, С-300, местные власти призвали не покидать укрытие.".