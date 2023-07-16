Харьков третий раз за сутки подвергается ракетной атаке

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Харьков снова атаковали россияне ракетами, предварительно, С-300, местные власти призвали не покидать укрытие.

«Враг продолжает пуски ракет – не покидайте укрытие!» – обратился к харьковчанам начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.

«Город под ударом. По предварительной информации, снова обстрел Основянского района», — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.