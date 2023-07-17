Вибух на Кримському мосту: в РФ заявили про загибель подружжя з Бєлгородщини
Під ранок на Кримському мосту сталися вибухи. Гауляйтер Криму Аксьонов повідомив про “надзвичайну подію в районі 145-ї опори”. А губернатор Бєлгородської області РФ – про загибель земляків.
“Кримській міст знову трохи втомився посеред ночі. Автомобільне та залізничне сполучення зупинене. Поромна переправа також не працює. В районі 145 опори щось відбулося вночі, через що є ураження дорожнього полотна. Русня підозрює надводні безпілотники, але точно нічого ніхто не знає… Щонайменше два великих провала дорожнього полотна на Кримському мості після “ЧП”. Російським турЬІстам тепер незаконно потрапити в Крим лише через Маріуполь. Це плюс майже тисяча кілометрів. Логістичному військовому плечу просто кінець. Десь там засумував міст в Чонгарі”, – прокоментував події на мосту радник мера українського Маріуполя Петро Андрющенко.
Він також опублікував фото з місця, де видно описані провали полотна мосту.
Самі окупанти традиційно намагаються зменшити масштаб події. Місцевий керівник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов назвав події “НП”.
“На Кримському мосту зупинено рух: сталася надзвичайна подія у районі 145-ї опори з боку Краснодарського краю”, – написав він.
У мережі з’явилися фото з місця, що підтверджують руйнування дорожнього полотна.
Згодом російські пропагандисти з ТАРС заявили, що Мінтранс РФ не підтверджує пошкодження опор мосту. Нібито пошкоджено лише “дорожнє полотно на прольотах споруди”. Автомобільне сполучення незаконною конструкцією перекрито, залізничне обіцяють відновити до 9 ранку.
Також стало відомо, що у “НП” є загиблі та постраждалі. Про загибель земляків повідомив губернатор Бєлгородської області РФ Гладков.
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“Ми всі побачили з вами на відео в інтернеті постраждалий легковий автомобіль з бєлгородськими номерами. Яка інформація є на сьогоднішній момент: постраждала дівчинка, поранення середньої тяжкості, вже під наглядом лікарів… Найважче – її батьки загинули, тато і мама”, – Написав Гладков у телеграмі.
Аксьонов закликав поки що утриматися від поїздок через Кримський міст. Запропонував туристам діставатися Криму “новими регіонами”, якими у РФ називають окуповані території України – неподалік лінії фронту.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2023 в 07:49;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під ранок на Кримському мосту сталися вибухи. Гауляйтер Криму Аксьонов повідомив про “надзвичайну подію в районі 145-ї опори”. А губернатор Бєлгородської області РФ – про загибель земляків".