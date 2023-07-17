Синегубов о ракетных ударах РФ: в Харькове зафиксировано четыре попадания

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях действий российских террористов за сутки.

«Вчера вечером около 19:00 и 22:00 враг дважды обстрелял Харьков ракетами С-300. Одна из ракет взорвалась в воздухе над территорией РФ, в городе зафиксировано четыре попадания на территории предприятия в Основянском районе. К сожалению, погиб гражданский мужчина. Трое мужчин 41-го, 30-ти и 33-х лет получили ранения и были госпитализированы, состояние среднее. Гражданский мужчина 56 лет получил помощь на месте», — написал Синегубов в telegram.

По его информации, за сутки армия РФ обстреливала из артиллерии и минометов пограничные и прифронтовые населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области.