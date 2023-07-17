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Синєгубов про ракетні удари РФ: у Харкові зафіксовано чотири влучання

Події 08:50   17.07.2023
Оксана Горун
Синєгубов про ракетні удари РФ: у Харкові зафіксовано чотири влучання

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки дій російських терористів за добу.

“Вчора ввечері, близько 19:00 та 22:00, ворог двічі обстріляв Харків ракетами С-300. Одна з ракет вибухнула у повітрі над територією рф, в місті зафіксовано чотири влучання на території підприємства в Основ’янському районі. На жаль, загинув цивільний чоловік. Троє чоловіків 41-го, 30-ти та 33-ох років отримали поранення та були госпіталізовані, стан середній. Цивільний чоловік 56 років отримав допомогу на місці”, – написав Синєгубов у телеграмі.

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За його інформацією, за добу армія РФ обстрілювала з артилерії та мінометів прикордонні та прифронтові населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів області.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2023 в 08:50;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки дій російських терористів за добу".