Синєгубов про ракетні удари РФ: у Харкові зафіксовано чотири влучання

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки дій російських терористів за добу.

“Вчора ввечері, близько 19:00 та 22:00, ворог двічі обстріляв Харків ракетами С-300. Одна з ракет вибухнула у повітрі над територією рф, в місті зафіксовано чотири влучання на території підприємства в Основ’янському районі. На жаль, загинув цивільний чоловік. Троє чоловіків 41-го, 30-ти та 33-ох років отримали поранення та були госпіталізовані, стан середній. Цивільний чоловік 56 років отримав допомогу на місці”, – написав Синєгубов у телеграмі.

За його інформацією, за добу армія РФ обстрілювала з артилерії та мінометів прикордонні та прифронтові населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів області.