Синегубов о Купянском направлении: это уже не ДРГ, идут штурмовые действия

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о ситуации на линии фронта в Харьковской области.

«По Купянскому направлению у нас идут бои, враг ведет активные штурмовые действия. Это уже не отдельные диверсионно-штурмовые группы маленькие. Это действительно штурмовые действия. Наши воины стоят на своих позициях и проводят действия по уничтожению врага», — сказал Синегубов в эфире нацмарафона.

Он также отметил, что враг активизировал обстрелы территории Харьковской области — не только на Купянском направлении, но и на севере. В частности, утром 17 июля под ударом врага был Волчанск. Там есть раненый.

«Там угроза местным постоянная, она 24 часа в сутки, поскольку идет обстрел из артиллерии, авиации, минометов, поскольку расстояние до государственной границы там несколько километров. И, собственно, именно по этим основаниям мы объявили принудительную эвакуацию детей из некоторых населенных пунктов этой территориальной громады», — отметил Синегубов.