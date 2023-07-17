На Купянском направлении враг атакует, применяя все виды поражения — Череватый

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил о более чем 1150 вражеских артиллерийских ударах в операционной зоне группировки за сутки.

«На Лимано-Купянском направлении враг атакует наши позиции, применяя все виды поражения. В частности, в нашей операционной зоне за эти сутки было нанесено более 1150 артиллерийских ударов разными типами минометов, ствольной артиллерии и РСЗО, — сказал Череватый в эфире нацмарафона. — Произошло 15 боестолкновений, в ходе которых 121 оккупант был уничтожен, 256 получили ранения, уничтожены четыре вражеских танка, две самоходные артиллерийские установки, четыре БМП, два миномета, в том числе 240-миллиметровый самоходный миномет «Тюльпан», два беспилотных летательных аппарата типа «Орлан-10″ и два дрона-камикадзе, а также пять единиц вражеской автомобильной техники».

Череватый сообщил, что на втором активном направлении восточного фронта — Бахмутском — Силы обороны удерживают инициативу и выдавливают врага.