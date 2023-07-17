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На Купянском направлении враг атакует, применяя все виды поражения — Череватый

Происшествия 10:27   17.07.2023
Оксана Горун
На Купянском направлении враг атакует, применяя все виды поражения — Череватый Фото: скрин

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил о более чем 1150 вражеских артиллерийских ударах в операционной зоне группировки за сутки.

«На Лимано-Купянском направлении враг атакует наши позиции, применяя все виды поражения. В частности, в нашей операционной зоне за эти сутки было нанесено более 1150 артиллерийских ударов разными типами минометов, ствольной артиллерии и РСЗО, — сказал Череватый в эфире нацмарафона. — Произошло 15 боестолкновений, в ходе которых 121 оккупант был уничтожен, 256 получили ранения, уничтожены четыре вражеских танка, две самоходные артиллерийские установки, четыре БМП, два миномета, в том числе 240-миллиметровый самоходный миномет «Тюльпан», два беспилотных летательных аппарата типа «Орлан-10″ и два дрона-камикадзе, а также пять единиц вражеской автомобильной техники».

Читайте также: Синегубов о Купянском направлении: это уже не ДРГ, идут штурмовые действия

Череватый сообщил, что на втором активном направлении восточного фронта — Бахмутском — Силы обороны удерживают инициативу и выдавливают врага.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 июля 2023 в 10:27;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил о более чем 1150 вражеских артиллерийских ударах в операционной зоне группировки за сутки".