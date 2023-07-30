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ЗСУ успішно відбили ворожі атаки біля села Берестове на Куп’янщині – Генштаб

Події 19:04   30.07.2023
Олена Нагорна
ЗСУ успішно відбили ворожі атаки біля села Берестове на Куп’янщині – Генштаб

Протягом доби в Харківській області українські захисники успішно відбили ворожі атаки на схід від села Берестове Куп’янського району. На Куп’янському напрямку ЗСУ стійко тримають оборону, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

З артилерії та мінометів військові РФ обстріляли населені пункти Ветеринарне, Козача Лопань, Вовчанськ, Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Кіндрашівка та Куп’янськ, пише Генштаб.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2023 в 19:04;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби в Харківській області українські захисники успішно відбили ворожі атаки на схід від села Берестове Куп’янського району. На Куп’янському напрямку ЗСУ стійко тримають оборону, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".