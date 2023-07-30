ЗСУ успішно відбили ворожі атаки біля села Берестове на Куп’янщині – Генштаб

Протягом доби в Харківській області українські захисники успішно відбили ворожі атаки на схід від села Берестове Куп’янського району. На Куп’янському напрямку ЗСУ стійко тримають оборону, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

З артилерії та мінометів військові РФ обстріляли населені пункти Ветеринарне, Козача Лопань, Вовчанськ, Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Кіндрашівка та Куп’янськ, пише Генштаб.