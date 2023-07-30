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Армія РФ вдарила по Вовчанську на Харківщині: поранено 84-річного чоловіка

Події 13:40   30.07.2023
Олена Нагорна
Армія РФ вдарила по Вовчанську на Харківщині: поранено 84-річного чоловіка

84-річний мирний житель отримав поранення внаслідок мінометного обстрілу міста Вовчанськ Харківської області близько 8-ї ранку 30 липня.

Внаслідок удару було пошкоджено житловий будинок, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2023 в 13:40;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "84-річний мирний житель отримав поранення внаслідок мінометного обстрілу міста Вовчанськ Харківської області близько 8-ї ранку 30 липня.".