Армия РФ ударила по Волчанску на Харьковщине: ранен 84-летний мужчина
Фото: Харьковская облпрокуратура
84-летний мирный житель получил ранения в результате минометного обстрела города Волчанск Харьковской области около 8 утра 30 июля.
В результате удара был поврежден жилой дом, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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- • Дата публикации материала: 30 июля 2023 в 13:40;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "84-летний мирный житель получил ранения в результате минометного обстрела города Волчанск Харьковской области около 8 утра 30 июля.".