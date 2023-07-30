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Армия РФ ударила по Волчанску на Харьковщине: ранен 84-летний мужчина

Происшествия 13:40   30.07.2023
Елена Нагорная
Армия РФ ударила по Волчанску на Харьковщине: ранен 84-летний мужчина Фото: Харьковская облпрокуратура

84-летний мирный житель получил ранения в результате минометного обстрела города Волчанск Харьковской области около 8 утра 30 июля.

В результате удара был поврежден жилой дом, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 июля 2023 в 13:40;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "84-летний мирный житель получил ранения в результате минометного обстрела города Волчанск Харьковской области около 8 утра 30 июля.".