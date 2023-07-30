Враг обстрелял жилье на Харьковщине: прокуратура показала последствия (фото)

По фактам обстрелов 29 июля города Купянск, села Ольховатка Купянского района и села Борисовка Харьковского района начаты досудебные расследования по ч. 1 ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны).

Как сообщают в Харьковской облпрокуратуре,

— в Купянске повреждены жилые дома;

— в селе Ольховатка получила повреждения хозяйственная постройка. По предварительным данным, оккупанты обстреливали Купянщину из артиллерии;

— в результате обстрела села Борисовка около 20:30 горели жилой дом и сарай.



Фото: Харьковская облпрокуратура