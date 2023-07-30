Враг обстрелял жилье на Харьковщине: прокуратура показала последствия (фото)
Фото: Харьковская облпрокуратура
По фактам обстрелов 29 июля города Купянск, села Ольховатка Купянского района и села Борисовка Харьковского района начаты досудебные расследования по ч. 1 ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны).
Как сообщают в Харьковской облпрокуратуре,
— в Купянске повреждены жилые дома;
— в селе Ольховатка получила повреждения хозяйственная постройка. По предварительным данным, оккупанты обстреливали Купянщину из артиллерии;
— в результате обстрела села Борисовка около 20:30 горели жилой дом и сарай.
Фото: Харьковская облпрокуратура
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- • Дата публикации материала: 30 июля 2023 в 10:47;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По фактам обстрелов 29 июля города Купянск, села Ольховатка Купянского района и села Борисовка Харьковского района начаты досудебные расследования по ч. 1 ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны).".