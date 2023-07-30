Синегубов: сутки на Харьковщине — без раненых из-за обстрелов

Сутки в Харьковской области прошли без пострадавших в результате российских обстрелов, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

Он напомнил, что враг обстреливал из артиллерии, минометов и другого вооружения населенные пункты Уды, Казачья Лопань, Охримовка, Тихое, Огурцово, Волчанск, Борисовка, Купянск, Двуречная, Западное и другие.

В результате обстрелов повреждены частные жилые дома и хозяйственные постройки, сообщил глава ХОВА.