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Синегубов: сутки на Харьковщине — без раненых из-за обстрелов

Общество 08:30   30.07.2023
Елена Нагорная
Синегубов: сутки на Харьковщине — без раненых из-за обстрелов Фото: пресс-служба ХОВА

Сутки в Харьковской области прошли без пострадавших в результате российских обстрелов, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

Он напомнил, что враг обстреливал из артиллерии, минометов и другого вооружения населенные пункты Уды, Казачья Лопань, Охримовка, Тихое, Огурцово, Волчанск, Борисовка, Купянск, Двуречная, Западное и другие.

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В результате обстрелов повреждены частные жилые дома и хозяйственные постройки, сообщил глава ХОВА.

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 июля 2023 в 08:30;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сутки в Харьковской области прошли без пострадавших в результате российских обстрелов, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.".