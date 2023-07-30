Синєгубов: доба на Харківщині – без поранених через обстріли
Фото: пресслужба ХОВА
Доба на Харківщині минула без постраждалих внаслідок російських обстрілів, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Він нагадав, що ворог обстрілював з артилерії, мінометів та іншого озброєння населені пункти Уди, Козача Лопань, Охрімівка, Тихе, Огірцеве, Вовчанськ, Борисівка, Куп’янськ, Дворічна, Западне та інші.
Читайте також: Генштаб назвав 12 населених пунктів Харківщини, які обстріляв ворог
Внаслідок обстрілів пошкоджені приватні житлові будинки та господарчі споруди, повідомив начальник ХОВА.
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «Синєгубов: доба на Харківщині – без поранених через обстріли»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2023 в 08:30;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Доба на Харківщині минула без постраждалих внаслідок російських обстрілів, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.".