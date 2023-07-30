Синєгубов: доба на Харківщині – без поранених через обстріли

Доба на Харківщині минула без постраждалих внаслідок російських обстрілів, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Він нагадав, що ворог обстрілював з артилерії, мінометів та іншого озброєння населені пункти Уди, Козача Лопань, Охрімівка, Тихе, Огірцеве, Вовчанськ, Борисівка, Куп’янськ, Дворічна, Западне та інші.

Внаслідок обстрілів пошкоджені приватні житлові будинки та господарчі споруди, повідомив начальник ХОВА.