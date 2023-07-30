Генштаб назвав 12 населених пунктів Харківщини, які обстріляв ворог
Армія РФ на Харківщині протягом доби обстріляла з мінометів та артилерії населені пункти Уди, Козача Лопань, Охрімівка, Огірцеве, Тихе, Тополі, Дворічна, Западне, Кислівка, Берестове, Кіндрашівка та Куп’янськ.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.
“Вночі РФ завдала чергового удару іранськими ударними БпЛА типу “Shahed” по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється”, – пише Генштаб.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2023 в 07:26;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ на Харківщині протягом доби обстріляла з мінометів та артилерії населені пункти Уди, Козача Лопань, Охрімівка, Огірцеве, Тихе, Тополі, Дворічна, Западне, Кислівка, Берестове, Кіндрашівка та Куп’янськ.".