Генштаб назвав 12 населених пунктів Харківщини, які обстріляв ворог

Армія РФ на Харківщині протягом доби обстріляла з мінометів та артилерії населені пункти Уди, Козача Лопань, Охрімівка, Огірцеве, Тихе, Тополі, Дворічна, Западне, Кислівка, Берестове, Кіндрашівка та Куп’янськ.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.

“Вночі РФ завдала чергового удару іранськими ударними БпЛА типу “Shahed” по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється”, – пише Генштаб.