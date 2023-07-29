У Генштабі ЗСУ назвали 8 населених пунктів Харківщини, які обстріляла РФ

Протягом доби ворог у Харківській області обстріляв щонайменше вісім населених пунктів з мінометів та артилерії, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.

На Слобожанському напрямку ворог обстріляв населені пункти Уди, Охрімівка, Огірцеве та Тихе.

На Куп’янському напрямку обстрілів противника зазнали Дворічна, Западне, Кіндрашівка та Куп’янськ.