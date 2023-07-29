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У Генштабі ЗСУ назвали 8 населених пунктів Харківщини, які обстріляла РФ

Події 18:44   29.07.2023
Вікторія Яковенко
У Генштабі ЗСУ назвали 8 населених пунктів Харківщини, які обстріляла РФ

Протягом доби ворог у Харківській області обстріляв щонайменше вісім населених пунктів з мінометів та артилерії, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.

На Слобожанському напрямку ворог обстріляв населені пункти Уди, Охрімівка, Огірцеве та Тихе.

На Куп’янському напрямку обстрілів противника зазнали Дворічна, Западне, Кіндрашівка та Куп’янськ.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Липня 2023 в 18:44;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби ворог у Харківській області обстріляв щонайменше вісім населених пунктів з мінометів та артилерії, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.".