У Генштабі ЗСУ назвали 8 населених пунктів Харківщини, які обстріляла РФ
Протягом доби ворог у Харківській області обстріляв щонайменше вісім населених пунктів з мінометів та артилерії, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.
На Слобожанському напрямку ворог обстріляв населені пункти Уди, Охрімівка, Огірцеве та Тихе.
На Куп’янському напрямку обстрілів противника зазнали Дворічна, Западне, Кіндрашівка та Куп’янськ.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Липня 2023 в 18:44;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби ворог у Харківській області обстріляв щонайменше вісім населених пунктів з мінометів та артилерії, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.".