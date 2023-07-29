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«Успіхи суттєві» – харківський командир про ситуацію в районі Бахмута

Суспільство 12:07   29.07.2023
Вікторія Яковенко
«Успіхи суттєві» – харківський командир про ситуацію в районі Бахмута

Командир роти ударних БпАК «Ахіллес» 92 ОМБр ім. Івана Сірка Юрій Федоренко заявив, що ЗСУ поступово просуваються в районі Бахмута.

«Лінія фронту дещо розширилася. З впевненістю можу сказати, що Силам оборони вдається вибивати, випалювати, виковирювати противника з займаних ними позицій.  Звісно, противник, розуміючи орієнтовний задум, який є в Силах оборони, намагається пручатися тому, що коли план буде реалізований, противник втратить можливість контролювати будь-яким чином місто Бахмут», – повідомив в етері нацмарафону Федоренко.

Він також розповів, що на цю ділянку фронту ворог кидає весь свій наявний резерв особового складу, а також крім мобілізованих чи рот «Штурм-Z» РФ залучає якісно підготовані війська.

«Це і десантники, і спецгрупи, і багато інших військовослужбовців, завдання яких єдине – не допустити прориву лінії оборони. Але на українській землі гине він однаково і в Сил оборони є успіх. Успіхи суттєві у Сил оборони є», – зазначив Федоренко.

Читайте також: ЗСУ просунулися вперед під Бахмутом – ISW

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Україна; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Липня 2023 в 12:07;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командир роти ударних БпАК «Ахіллес» 92 ОМБр ім. Івана Сірка Юрій Федоренко заявив, що ЗСУ поступово просуваються в районі Бахмута.".