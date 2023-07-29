ЗСУ просунулися вперед під Бахмутом – ISW

Українські військові 28 липня проводили контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту і просунулися вперед під Бахмутом.

Про це повідомляють в Інституті вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначили, що українські військові заявили, що продовжують контрнаступальні операції на північному та південному флангах Бахмута, а заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що українські сили продовжують просування на південь від Бахмута.

Крім цього, в ISW зазначили, що один з російських «воєнкорів» заявив 28 липня, що українські сили просунулися вперед біля Курдюмівки та Андріївки в Донецькій області.

В ISW також зазначили, що за даними українського джерела, ЗСУ просунулися на відстань до 10-12 кілометрів від основної лінії оборони росіян на Бердянському напрямку.