ЗСУ просунулися вперед під Бахмутом – ISW
Українські військові 28 липня проводили контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту і просунулися вперед під Бахмутом.
Про це повідомляють в Інституті вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначили, що українські військові заявили, що продовжують контрнаступальні операції на північному та південному флангах Бахмута, а заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що українські сили продовжують просування на південь від Бахмута.
Крім цього, в ISW зазначили, що один з російських «воєнкорів» заявив 28 липня, що українські сили просунулися вперед біля Курдюмівки та Андріївки в Донецькій області.
В ISW також зазначили, що за даними українського джерела, ЗСУ просунулися на відстань до 10-12 кілометрів від основної лінії оборони росіян на Бердянському напрямку.
Читайте також: РФ кидає на Куп’янський напрямок найпрофесійніші підрозділи – Сирський
Новини за темою:
Ви читали новину: «ЗСУ просунулися вперед під Бахмутом – ISW»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 29 Липня 2023 в 07:49;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українські військові 28 липня проводили контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту і просунулися вперед під Бахмутом.".