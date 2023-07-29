ВСУ продвинулись вперед под Бахмутом – ISW
Украинские военные 28 июля проводили контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта и продвинулись вперед под Бахмутом.
Об этом сообщают в Институте изучения войны (ISW).
Аналитики отметили, что украинские военные заявили, что продолжают контрнаступательные операции на северном и южном флангах Бахмута, а замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские силы продолжают продвижение к югу от Бахмута.
Кроме того, в ISW отметили, что один из российских «военкоров» заявил 28 июля, что украинские силы продвинулись вперед возле Курдюмовки и Андреевки в Донецкой области.
В ISW также отметили, что по данным украинского источника, ВСУ продвинулись до 10-12 км от основной линии обороны россиян на Бердянском направлении.
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- • Дата публикации материала: 29 июля 2023 в 07:49;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинские военные 28 июля проводили контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта и продвинулись вперед под Бахмутом.".