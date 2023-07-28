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РФ бросает на Купянское направление лучшие подразделения — Сырский

Общество 15:01   28.07.2023
Виктория Яковенко
РФ бросает на Купянское направление лучшие подразделения — Сырский Фото: Military Media Center

На Купянском и Лиманском направлениях враг постоянно атакует и применяет свои профессиональные подразделения.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, передает Military Media Center.

«Каждый день мы отбиваем на этих направлениях многочисленные штурмы. Ни одна наша позиция не потеряна», — отметил Сырский.

Ситуацию на Бахмутском направлении Сырский называет напряженной. Однако, по его словам, украинские защитники здесь постепенно продвигаются вперед.

«Враг упорно цепляется за каждый сантиметр, ведет интенсивный артиллерийский и минометный огонь. Для поддержки своих войск в районе Клещеевки, Курдюмовки, Андреевки враг сосредоточил значительное количество артиллерии, уничтожение которой является одной из главных задач наших войск», — добавил Сырский.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 июля 2023 в 15:01;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском и Лиманском направлениях враг постоянно атакует и применяет свои профессиональные подразделения.".