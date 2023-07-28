РФ бросает на Купянское направление лучшие подразделения — Сырский
На Купянском и Лиманском направлениях враг постоянно атакует и применяет свои профессиональные подразделения.
Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, передает Military Media Center.
«Каждый день мы отбиваем на этих направлениях многочисленные штурмы. Ни одна наша позиция не потеряна», — отметил Сырский.
Ситуацию на Бахмутском направлении Сырский называет напряженной. Однако, по его словам, украинские защитники здесь постепенно продвигаются вперед.
«Враг упорно цепляется за каждый сантиметр, ведет интенсивный артиллерийский и минометный огонь. Для поддержки своих войск в районе Клещеевки, Курдюмовки, Андреевки враг сосредоточил значительное количество артиллерии, уничтожение которой является одной из главных задач наших войск», — добавил Сырский.
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- • Дата публикации материала: 28 июля 2023 в 15:01;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском и Лиманском направлениях враг постоянно атакует и применяет свои профессиональные подразделения.".