ISW не находит подтверждений «победным» заявлениям РФ о Купянском направлении
Институт изучения войны (ISW) проанализировал сообщения российского Минобороны и блогеров и отметил, что они все так же преувеличивают свои достижения.
За минувшие сутки Минобороны РФ и российские пропагандисты отличились сообщениями о захвате позиций западнее Куземовки, а также продвижении на 12 км и «вклинивании» на 3 км вглубь украинской обороны в районе Сергеевки. Один из блогеров так увлекся, что сообщил, что российские войска продолжают продвигаться западнее Сватово в сторону реки Оскол со скоростью 1 км в день.
«ISW пока не наблюдал визуальных подтверждений того, что российские силы продвигаются со скоростью около 1 км в день в районе Сватово. ISW не наблюдал визуальных подтверждений недавних заявлений России об обширных наступлениях к юго-западу от Сватово, и МО РФ может преувеличивать заявления об успехах, чтобы отвлечь внимание от украинских контрнаступлений в других местах вдоль фронта», — прокомментировали сочинения россиян в Институте изучения войны.
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Генштаб ВСУ тем временем кратко сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия в районе населенного пункта Надежда и южнее Новоселовского.
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- • Дата публикации материала: 28 июля 2023 в 08:44;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) проанализировал сообщения российского Минобороны и блогеров и отметил, что они все так же преувеличивают свои достижения".