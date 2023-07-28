ISW не находит подтверждений «победным» заявлениям РФ о Купянском направлении

Институт изучения войны (ISW) проанализировал сообщения российского Минобороны и блогеров и отметил, что они все так же преувеличивают свои достижения.

За минувшие сутки Минобороны РФ и российские пропагандисты отличились сообщениями о захвате позиций западнее Куземовки, а также продвижении на 12 км и «вклинивании» на 3 км вглубь украинской обороны в районе Сергеевки. Один из блогеров так увлекся, что сообщил, что российские войска продолжают продвигаться западнее Сватово в сторону реки Оскол со скоростью 1 км в день.

«ISW пока не наблюдал визуальных подтверждений того, что российские силы продвигаются со скоростью около 1 км в день в районе Сватово. ISW не наблюдал визуальных подтверждений недавних заявлений России об обширных наступлениях к юго-западу от Сватово, и МО РФ может преувеличивать заявления об успехах, чтобы отвлечь внимание от украинских контрнаступлений в других местах вдоль фронта», — прокомментировали сочинения россиян в Институте изучения войны.

Генштаб ВСУ тем временем кратко сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия в районе населенного пункта Надежда и южнее Новоселовского.