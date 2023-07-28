Live
  • Пт 28.07.2023
    • Харьков
  •   +23°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.72
    • 🟢

ISW не находит подтверждений «победным» заявлениям РФ о Купянском направлении

Мир 08:44   28.07.2023
Оксана Горун
ISW не находит подтверждений «победным» заявлениям РФ о Купянском направлении

Институт изучения войны (ISW) проанализировал сообщения российского Минобороны и блогеров и отметил, что они все так же преувеличивают свои достижения.

За минувшие сутки Минобороны РФ и российские пропагандисты отличились сообщениями о захвате позиций западнее Куземовки, а также продвижении на 12 км и «вклинивании» на 3 км вглубь украинской обороны в районе Сергеевки. Один из блогеров так увлекся, что сообщил, что российские войска продолжают продвигаться западнее Сватово в сторону реки Оскол со скоростью 1 км в день.

«ISW пока не наблюдал визуальных подтверждений того, что российские силы продвигаются со скоростью около 1 км в день в районе Сватово. ISW не наблюдал визуальных подтверждений недавних заявлений России об обширных наступлениях к юго-западу от Сватово, и МО РФ может преувеличивать заявления об успехах, чтобы отвлечь внимание от украинских контрнаступлений в других местах вдоль фронта», — прокомментировали сочинения россиян в Институте изучения войны.

Читайте также: Машовец — о достижениях ВСУ на юге Украины: успех не только в Старомайорском

Генштаб ВСУ тем временем кратко сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия в районе населенного пункта Надежда и южнее Новоселовского.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Машовец — о Купянском направлении: «Командование РФ ошиблось»
Машовец — о Купянском направлении: «Командование РФ ошиблось»
27.07.2023, 09:04
Вечерний удар по Харьковщине: Синегубов сообщил подробности о пострадавших
Вечерний удар по Харьковщине: Синегубов сообщил подробности о пострадавших
28.07.2023, 08:19
Генштаб ВСУ сообщил про авиаудар и обстрелы на Харьковщине
Генштаб ВСУ сообщил про авиаудар и обстрелы на Харьковщине
28.07.2023, 07:17
В Харькове временно закрыли станцию метро
В Харькове временно закрыли станцию метро
27.07.2023, 12:45
Есть у меня одна идея — Терехов о комбинированном обучении школьников
Есть у меня одна идея — Терехов о комбинированном обучении школьников
27.07.2023, 19:23
ПВО Харьковщины получила то, что поможет одолевать ракеты и БпЛА малыми силами
ПВО Харьковщины получила то, что поможет одолевать ракеты и БпЛА малыми силами
27.07.2023, 21:51

Новости по теме:

07:52
Машовец — о достижениях ВСУ на юге Украины: успех не только в Старомайорском
07:17
Генштаб ВСУ сообщил про авиаудар и обстрелы на Харьковщине
21:18
Мосты на Харьковщине за свои деньги восстанавливают подрядчики. Ждут 4 млрд
16:36
На Купянском направлении враг атакует, ВСУ отбили несколько штурмов – Маляр
11:40
Машовец сообщил об ошибке командования РФ на Купянском направлении

  • Категории: Мир, Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «ISW не находит подтверждений «победным» заявлениям РФ о Купянском направлении»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 28 июля 2023 в 08:44;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) проанализировал сообщения российского Минобороны и блогеров и отметил, что они все так же преувеличивают свои достижения".