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Машовец — о достижениях ВСУ на юге Украины: успех не только в Старомайорском

Происшествия 07:52   28.07.2023
Оксана Горун
Машовец — о достижениях ВСУ на юге Украины: успех не только в Старомайорском Фото: Генштаб

Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец сообщил о продвижении ВСУ в сторону Токмака, на Бердянском направлении и в районе Васильевки.

«На Токмакском направлении ВСУ продолжают наступление в южном направлении. Соответственно, в течение прошедших двух суток восточнее с. Работино подразделения 1430-го мотострелкового полка территориальных войск (мсп ТрВ) противника продолжили отход. На этот раз им пришлось попятиться на очередные 1-1,2 км, — отметил Машовец. — Очевидно, что передовые подразделения ВСУ достигли рубежа с. Работино — с. Вербовое, несмотря на тот факт, что на нем противник заранее развернул три батальона типа БАРС (1-й, 3-й, 14-й «Сармат»). Проще говоря, передовые подразделения ВСУ не стали «упираться рогом» в с. Работино, а обошли его с востока. И теперь находятся на расстоянии около 3 км от северо-восточной окраины с. Новопрокоповка — ключевого пункта обороны противника на Токмакском направлении».

Работино, Вербовое и Новопрокоповка на карте DeepState
Иллюстрация: карта DeepState

По словам аналитика, положение противника на этом участке фронта усугубляется тем, что ВСУ расширяют «клин» между Работино и Вербовым, продвигаясь к Вербовому.

«В общем, мне кажется, перспективы у ВСУ по «генеральной дирекции» Орехов — Токмак никак не хуже, чем на Бердянском направлении… И произошло это, в течение первых дней текущей недели», — прокомментировал Машовец.

На Бердянском направлении главным событием минувших суток стало официальное сообщение о деоккупации села Старомайорское. Информацию об этом подтвердил Президент Украины Владимир Зеленский. Военный обозреватель привел подробности о событиях в этом районе.

«Подразделения российской 60-й омсбр оставили с. Старомайорское и отошли с него на юг в сторону с. Заветное Желание… Очевидно, что в ближайшее время и с. Урожайное ожидает эта судьба… Таким образом, становится понятно, что общая ситуация на этом направлении для противника получила постоянную тенденцию к ухудшению. Это, конечно, еще не «падение» Старомлиновского узла обороны противника и не освобождение ключевых высот в районе с. Керменчик… но уже достаточно чувствительно для всей системы обороны противника», — отметил аналитик.

Старомайорское на карте DeepState
Иллюстрация: карта DeepState

Он подчеркнул, что освобождение Старомайорского коренным образом меняет ситуацию и в районе села Приютное.

«Ибо левофланговые подразделения 60-й омсбр, 247-й дшп и 71-й мсп противника, вследствие этого, по сути, оказываются охваченными с трех сторон (они слишком глубоко залезли в северо-западном направлении). Особенно, учитывая тот факт, что передовые подразделения ВСУ уже стоят у самого с. Приютное… Очередной перенос усилий украинским командованием с одного участка (направления) на другой, а затем в обратном направлении… оказался довольно удачным. Противник «упустил» очередную «вспышку» активизации ВСУ, ожидая ее «немного в другом месте», — считает Машовец.

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При этом, по его данным, на этом направлении у противника во втором эшелоне сосредоточены серьезные резервы. Так что в ближайшее время армия РФ может попробовать «парировать» выпад ВСУ.

На третьем ключевом направлении контрнаступления — Васильевском — также возобновилось движение Сил обороны.

Каменское, Лобковое и Васильевка на карте DeepState
Иллюстрация: карта DeepState

«Они в течение прошлых двух суток имели определенный успех между с. Каменское — с. Лобковое и сейчас находятся менее чем в 2-х км от северной окраины с. Луговое — одного из основных узлов обороны противника на Васильевском направлении», — проинформировал военный обозреватель.

Противник начал перемещать сюда дополнительные силы, осознав серьезность ситуации.

«Очередной этап активизации ВСУ в Южной операционной зоне, судя по всему, будет связан с попыткой выйти к основной линии обороны противника сразу на нескольких участках. При оценке перспектив достижения этого результата следует попытаться дать ответ на вопрос — будет ли способно командование противника предотвратить это (в смысле, хватит ли ему для этого резервов). И да, в связи с этим стоит помнить, что 35-я общевойсковая армия противника на данный момент остается «незыблемой» в районе г. Пологи (пока только ее 38-я омсбр имеет некоторые заботы и хлопоты с украинским наступлением)… Думаю, командование ГВ «Восток» противника, в этом смысле, вполне сознательно особо ее не трогает», — подытожил и предупредил Машовец.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 июля 2023 в 07:52;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец сообщил о продвижении ВСУ в сторону Токмака, на Бердянском направлении и в районе Васильевки".