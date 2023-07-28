Машовець – про дії ЗСУ на півдні України: успіх не лише в Старомайорському

Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець повідомив про просування ЗСУ у бік Токмака, на Бердянському напрямку та в районі Василівки.

“На Токмацькому напрямку ЗСУ продовжують наступ у південному напрямку. Відповідно, протягом минулих двох діб на схід від села Роботине підрозділи 1430-го мотострілецького полку територіальних військ (мсп ТрВ) противника продовжили відхід. Цього разу їм довелося позадкувати на чергові 1-1, 2 км, – зазначив Машовець. – Очевидно, що передові підрозділи ЗСУ досягли кордону с. Роботине – с.Вербове, попри той факт, що на ньому противник заздалегідь розгорнув три батальйони типу БАРС (1-й, 3-й, 14-й “Сармат”). Простіше кажучи, передові підрозділи ЗСУ не стали “упиратися рогом” у с. Роботине, а обійшли його зі сходу, і тепер знаходяться на відстані близько 3 км від північно-східної околиці с. Новопрокопівка – ключового пункту оборони противника на Токмацькому напрямку”.

За словами аналітика, становище противника на цій ділянці фронту погіршується тим, що ЗСУ розширюють “клин” між Роботиним та Вербовим, просуваючись до Вербового.

“Загалом, мені здається, перспективи у ЗСУ щодо “генеральної дирекції” Оріхів – Токмак ніяк не гірше, ніж на Бердянському напрямку… І сталося це протягом перших днів поточного тижня”, – прокоментував Машовець.

На Бердянському напрямку головною подією минулої доби стало офіційне повідомлення про деокупацію села Старомайорське. Це підтвердив Президент України Володимир Зеленський. Військовий оглядач навів подробиці про події в цьому районі.

“Підрозділи російської 60-ї омсбр залишили с. Старомайорське і відійшли з нього на південь у бік с. Заповітне Бажання… Очевидно, що найближчим часом і с. Урожайне чекає ця доля… Таким чином стає зрозумілим, що загальна ситуація на цьому напрямку для противника отримала постійну тенденцію до погіршення. Це, звичайно, ще не “падіння” Старомлинівського вузла оборони противника та не звільнення ключових висот у районі с. Керменчик… але вже досить чутливе для всієї системи оборони противника”, – зазначив аналітик.

Він наголосив, що звільнення Старомайорського докорінно змінює ситуацію і в районі села Приютне.

“Бо лівофлангові підрозділи 60-ї омсбр, 247-ї дшп і 71-ї мсп противника, внаслідок цього, по суті, виявляються охопленими з трьох сторін (вони надто глибоко залізли у північно-західному напрямку). Особливо, враховуючи той факт, що передові підрозділи ЗСУ вже стоять біля самого с. Приютне… Чергове перенесення зусиль українським командуванням з однієї ділянки (напрямку) на іншу, а потім у зворотному напрямку… виявилося досить вдалим. Противник “упустив” черговий “спалах” активізації ЗСУ, чекаючи його “трохи в іншому місці”, – вважає Машовець.

При цьому, за його даними, на цьому напрямку у противника у другому ешелоні зосереджені серйозні резерви. Тож найближчим часом армія РФ може спробувати “парувати” випад ЗСУ.

На третьому ключовому напрямку контрнаступу – Василівському – також відновився рух Сил оборони.

“Вони протягом минулих двох діб мали певний успіх між с. Кам’янське – с. Лобкове і зараз перебувають менш ніж за 2 км від північної околиці с. Лугове – одного з основних вузлів оборони противника на Василівському напрямку”, – поінформував військовий оглядач.

Противник почав переміщувати сюди додаткові сили, усвідомивши серйозність ситуації.

“Черговий етап активізації ЗСУ в Південній операційній зоні, судячи з усього, буде пов’язаний зі спробою вийти до основної лінії оборони противника одразу на декількох ділянках. При оцінці перспектив досягнення цього результату слід спробувати дати відповідь на запитання — чи здатне командування противника запобігти цьому (у сенсі, чи вистачить йому резервів). І так, у зв’язку з цим варто пам’ятати, що 35-а загальновійськова армія противника наразі залишається “непорушною” в районі м. Пологи (поки що тільки її 38-а омсбр має деякі турботи та клопоти з українським наступом)… Думаю, командування ГВ “Схід” противника, у цьому сенсі, цілком свідомо особливо її не чіпає”, – підсумував і попередив Машовець.