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Машовець – про Куп’янський напрямок: “Командування РФ помилилося”

Події 09:04   27.07.2023
Оксана Горун
Машовець – про Куп’янський напрямок: “Командування РФ помилилося”

Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець повідомив про спробу армії РФ кинути основні сили в наступ у бік Борової.

“На Куп’янському напрямку, як ми з вами й припускали, шановні читачі, ситуація виявилася не такою однозначною. Хтось уже поспішив “голосно заявити” в соціальних мережах про катастрофу української оборони та росіян, що”пруть на Борову”. Виявилося, що введення противником у бій головних сил 4-ї “кантемирівської” танкової дивізії (тд) у напрямку Райгородка – Першотравневе насправді не дуже, скажімо так, вдале рішення”, – зазначив Машовець.

Райгородка та Первомайське на карті DeepState
Ілюстрація: мапа DeepState

У результаті “не дуже вдалого рішення”, за інформацією оглядача, передові підрозділи 13-го танкового полку РФ, які до цього просунулися на захід від с. Надія, були змушені відійти на кордон Надія – Сергіївка. А передові підрозділи 423-го мотострілецького полку також відступили – в районі с. Новоєгорівка, тимчасово припинивши атаки на с. Твердохлібове.

Надія та Сергіївка на карті DeepState
Ілюстрація: мапа DeepState

“Очевидно, що якби “наступ розвивався успішно”, обидві тактичні групи противника вже зімкнули б свої суміжні фланги десь по лінії Сергіївка – Новосергіївка… Поки що противнику доводиться діяти за двома рознесеними напрямками – на Першотравневе та Твердохлібове… Причому не так, щоб дуже швидко, що, до речі, й змусило його до раптового перегрупування сил і засобів, ось так просто посеред свого “приголомшливого наступу”, – зазначив Машовець.

Він припустив, що найближчим часом противник все ж таки відновить атаки у бік сіл Твердохлібове та Копанки. Також можливі атаки із району с. Джерельне у бік с. Андріївка та по обох флангах с. Новоселівське – у напрямку на Берестове та Стельмахівку.

Андріївка та Копанки на карті DeepState
Ілюстрація: мапа DeepState

Машовець підкреслив, що характеризувати становище на напрямку на Борову та Куп’янськ як “критичне” чи “вкрай важке” – передчасно.

“Це лише початковий етап оперативно-тактичного наступу противника на цих напрямках. “Найцікавіше” почнеться, коли противник почне наступати безпосередньо на Куп’янськ, а не на Борову… Виходячи зі складу ударних оперативно-тактичних угруповань противника, які він зосередив і розгорнув на Куп’янському напрямку та у напрямку на смт Борова, його командування розраховує домогтися виконання поставлених цілей застосуванням виключно тактичних та оперативних резервів. Але річ у тому, що їх банально не вистачає для досягнення мети, яку воно ставить”, — пояснив аналітик.

Не зрозуміло, чим противник планує “розвивати успіх” у разі прориву оборони ЗСУ та “штурмувати Куп’янськ-Вузлий і Борову”.

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“Проблема противника в тому, що якщо зараз “повністю вкластися” у прорив до Борової (тобто наростити чисельність особового складу та ОВТ за рахунок найближчих резервів, наприклад, зі складу сусідніх частин та з’єднань, що поки не задіяні в наступі), то на наступний етап (Куп’янськ) може виникнути “дИфіцИт”… Причому як штурмової піхоти у складі резервного компонента, так і ОВТ… Особливо в умовах, коли ЗСУ “рвуть” Бахмутський район оборони противника і тиснуть у Південній операційній зоні, тому звідти “як посилення” на північ теж багато не натягнеш… Тим більше, що це ризиковано з оперативної точки зору”, – вважає Машовець, зазначаючи, що навіть “гіпотетичний прорив до Борової” в таких умовах буде позбавлений сенсу та стане лише розпорошенням ресурсів.

“Пару тижнів тому, коли противник тільки закінчував етап оперативного розгортання своїх угруповань на Куп’янському напрямку, я писав про стратегічну помилку російського командування… Але тоді я її не назвав… Так от, я сьогодні її назву (вже можна)… Командування рф, на мою, дуже суб’єктивну, думку помилилося з вибором моменту початку свого наступу на Куп’янському напрямку … І дуже скоро, воно цю помилку відчує повною мірою”, – підсумував військовий оглядач.

Автор: Оксана Горун
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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Липня 2023 в 09:04;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець повідомив про спробу армії РФ кинути основні сили в наступ у бік Борової".