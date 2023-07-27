ISW заявив про початок основного удару контрнаступу ЗСУ на півдні

Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що Сили оборони 26 липня розпочали велику механізовану контрнаступну операцію і, ймовірно, прорвали російську оборону на південь від Оріхова.

Події, описані аналітиками ISW, розгортаються у районі Роботиного.

“Західні та українські офіційні особи припустили, що атаки на Роботине знаменують собою поворот у контрнаступальних зусиллях України. Сьогоднішні дії навколо Роботиного, швидше за все, є початком одного з “основних ударів”, які можуть завдати українські сили, якщо офіційні представники США мають рацію, а не результатом такого удару”, – зазначили в актуальному зведенні ISW.

За даними аналітиків, велика механізована операція ЗСУ розпочалася у західній частині Запорізької області. Сили оборони прорвали підготовлені оборонні позиції окупантів.

“Геометрія поля бою навколо Роботиного, а також склад сил російських елементів, що обороняються там, надають важливого відтінку припущенням про українську атаку і досягнення. На кадрах з геолокацією від 27 липня видно дві українські бойові машини піхоти Bradley і танк Т-72, ​​виведені з ладу або кинуті приблизно за 2,5 км на схід від Роботиного. Вони розташовані приблизно за 2,5 км на південь від нинішньої лінії фронту, ця геолокаційна точка знаходиться за найбільш передовими заздалегідь підготовленими російськими оборонними укріпленнями в цьому районі, що вказує на те, що українським силам вдалося прорватися та прорвати тактично складні оборонні позиції”, – повідомили в Інституті вивчення війни.

На думку аналітиків, Сили оборони кинули в бій підготовлені та досвідчені резерви.

“Схоже, українці перекинули в цей район свіжі сили для проведення операції, тоді як російські сили залишаються притиснутими до позицій, імовірно, без ротації, підкріплення чи значного підкріплення на цій ділянці. Російські блогери та неназвані представники Пентагону також зазначили, що українські підрозділи, які брали участь в атаці 26 липня, є резервом, що належить старішим і більш усталеним українським бригадам… Введення в дію свіжих українських резервів разом з геометрією російських оборонних рубежів та ймовірним погіршенням загального стану російських військ у цьому районі може дозволити Україні розпочати успішніший наступ на південь від Оріхова в найближчі тижні”, – прогнозує Інститут вивчення війни.

За оцінкою експертів, оборонні позиції РФ, які проходять на південь, гірше укомплектовані людьми, ніж прорвані передові позиції.

Навіть російські джерела частково підтвердили успіх ЗСУ, але, як завжди, плуталися у свідченнях, перебільшуючи кількість тих, хто наступає, і втрати Сил оборони або применшуючи їхні успіхи.

“Міноборони Росії заявило, що до трьох батальйонів брали участь у “масованому штурмі” ​​під Оріховом, але ISW поки не виявив візуальних доказів того, що в наступі брала участь така велика кількість особового складу (повна бригада)… ISW також ще не спостерігав великої кількісті теплових аномалій від датчиків НАСА FIRMS/VIIRs у цій області лінії фронту, які історично супроводжували великі механізовані поштовхи… Розбіжності між кількома відомими російськими джерелами, які, як правило, пропонували більш взаємоузгоджені заяви про розміри та втрати внаслідок попередніх українських атак, вказує на те, що ситуація залишається менш ясною і що українські сили могли бути успішнішими, ніж припускали російські коментатори”, — дійшли висновку в ISW.

Події в районі Роботиного вже почали коментувати на заході.

“27 липня New York Times повідомила з посиланням на двох анонімних офіційних представників Пентагону, що “основний удар” українського контрнаступу почався навсправжки. Західні офіційні особи зазначили, що це слушний момент для українських зусиль, враховуючи нещодавні поступові українські операції з очищення оборонних позицій Росії, зміни російського командування після звільнення командувача 58-ї загальновійськової армії генерал-майора Івана Попова й артилерійських ударів української артилерії по районах зосередження росіян на півдні України, що продовжуються. І всі ці елементи узгоджуються з оцінкою ISW стану справ на півдні України. Президент України Володимир Зеленський також загадково заявив у своєму нічному зверненні 27 липня, що українські сили “показали сьогодні дуже добрі результати” і що він надасть більш детальну інформацію пізніше”, – зазначили аналітики.

В Інституті вивчення війни вважають події на півдні початком “основного удару”. При цьому фахівці попереджають: “ISW, як і раніше, вважає, що українські сили можуть досягти значних успіхів у своїх контрнаступальних операціях, але такі успіхи, ймовірно, відбуватимуться протягом тривалого часу і чергуватимуться з затишшями та періодами повільніших і завзятих зусиль у міру того, як українці переходять до послідовних оборонних ліній Росії”.