ISW заявил о начале основного удара контрнаступления ВСУ на юге

Институт изучения войны (ISW) сообщил, что Силы обороны 26 июля начали крупную механизированную контрнаступательную операцию и, вероятно, прорвали российскую оборону к югу от Орехова.

События, описанные аналитиками ISW, разворачиваются в районе Работино.

«Западные и украинские официальные лица предположили, что атаки на Работино знаменуют собой поворот в контрнаступательных усилиях Украины. Сегодняшние действия вокруг Работино, скорее всего, являются началом одного из «основных ударов», которые могут нанести украинские силы, если официальные представители США правы, а не итогом такого удара», — отметили в актуальной сводке ISW.

По данным аналитиков, крупная механизированная операция ВСУ началась в западной части Запорожской области. Силы обороны прорвали подготовленные оборонительные позиции оккупантов.

«Геометрия поля боя вокруг Работино, а также состав сил обороняющихся там российских элементов придают важный оттенок предположениям об украинской атаке и достижениях. На кадрах с геолокацией от 27 июля видны две украинские боевые машины пехоты Bradley и танк Т-72, выведенные из строя или брошенные примерно в 2,5 км к востоку от Работино. Они находятся примерно в 2,5 км к югу от нынешней линии фронта. Эта геолокационная точка находится за наиболее передовыми заранее подготовленными российскими оборонительными укреплениями в этом районе, что указывает на то, что украинским силам удалось прорваться и прорвать тактически сложные оборонительные позиции», — сообщили в Институте изучения войны.

По мнению аналитиков, Силы обороны бросили в бой подготовленные и опытные резервы.

«Похоже, украинцы перебросили в этот район свежие силы для проведения операции, в то время как российские силы остаются прижатыми к позициям, по-видимому, без ротации, подкрепления или значительного подкрепления на этом участке. Российские блоггеры и неназванные представители Пентагона также отметили, что украинские подразделения, участвовавшие в нападении 26 июля, являются резервом, принадлежащим более старым и более устоявшимся украинским бригадам… Ввод в действие свежих украинских резервов вместе с геометрией российских оборонительных рубежей и вероятным ухудшением общего состояния российских войск в этом районе, может позволить Украине начать более успешное наступление к югу от Орехова в ближайшие недели», — прогнозирует Институт изучения войны.

По оценке экспертов, оборонительные позиции РФ, которые проходят южнее, хуже укомплектованы людьми, чем прорванные передовые позиции.

Даже российские источники частично подтвердили успех ВСУ, но, как обычно, путались в показаниях, преувеличивая количество наступавших и потери Сил обороны либо приуменьшая их успехи.

«Минобороны России заявило, что до трех батальонов участвовали в «массированном штурме» под Ореховом, но ISW пока не обнаружил визуальных доказательств того, что в наступлении участвовало такое большое количество личного состава (полная бригада)… ISW также еще не наблюдал большое количество тепловых аномалий от датчиков НАСА FIRMS/VIIRs в этой области линии фронта, которые исторически сопровождали большие механизированные толчки… Разногласия между несколькими известными российскими источниками, которые, как правило, предлагали более взаимосогласованные заявления о размерах и потерях в результате предыдущих украинских атак, указывает на то, что ситуация остается менее чем ясной и что украинские силы могли быть более успешными, чем предполагали российские комментаторы», — пришли к выводу в ISW.

События в районе Работино уже начали комментировать на западе.

«27 июля New York Times сообщила со ссылкой на двух анонимных официальных представителей Пентагона, что «основной удар» украинского контрнаступления начался всерьез. Западные официальные лица отметили, что это подходящий момент для украинских усилий, учитывая недавние постепенные украинские операции по очистке оборонительных позиций России, изменения российского командования после увольнения командующего 58-й общевойсковой армией генерал-майора Ивана Попова и продолжающихся артиллерийских ударов украинской артиллерии по районам сосредоточения россиян на юге Украины. И все эти элементы согласуются с оценкой ISW состояния дел на юге Украины. Президент Украины Владимир Зеленский также загадочно заявил в своем ночном обращении 27 июля, что украинские силы «показали сегодня очень хорошие результаты» и что он предоставит более подробную информацию позднее», — отметили аналитики.

В Институте изучения войны считают события на юге началом «основного удара». При этом специалисты предупреждают: «ISW по-прежнему считает, что украинские силы могут добиться значительных успехов в своих контрнаступательных операциях, но такие успехи, вероятно, будут происходить в течение длительного периода времени и будут чередоваться с затишьями и периодами более медленных и упорных усилий по мере того, как украинцы переходят к последовательным оборонительным линий России».