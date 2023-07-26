Россияне под Купянском не смогут удержать захваченные территории – Коваленко

На участке под Купянском у россиян лучшие по комплектации и боеспособности бригады во всей зоне боевых действий. Но, активизировав весь свой потенциал, они так и не смогли продвинуться по всей линии фронта, лишь продавили на нескольких участках оборону ВСУ, отметил военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

«Последней квинтэссенций абсурдизма стал очередной кульбит от дип-стейта, который сначала целый кусок в районе сёл Надежда-Сергеевка-Твердохлебово-Новоегоровка отнёс с оккупированным территориям, а затем резко перекрасил в серую зону. Лично для меня, интенсификация РОВ на этом участке не является сюрпризом. Ещё 12 февраля я пытался пояснить, что наступательные действия РОВ по Лимано-Купянской оси чреваты для них же проблемами», — подчеркнул Коваленко.

Россияне сейчас в этом треугольнике применяют силы, которые в первой линии в наступлении не уместны.

«Наступление» РОВ началось не как полагается, с разведки боем, а сразу с использованием основным ударных групп, костяком которых были танковые подразделения, в частности 12-й и 13-й ТП 4 ТД. Такое использование данного ресурса сходу вызывало ряд вопросов, но ответ на них был один. Командование РОВ применила сразу свои основные силы, чтобы продавить оборону СОУ, формировавшуюся месяцами и показать результат быстрого продвижения. Этот прорыв обусловлен и тем, что на поступательные и равномерные штурмы линий обороны СОУ у РОВ нет ресурса», — считает военный эксперт.

Продавливание украинской обороны для оккупантов завершилось тем, что в помощь танковым полкам стали выводить мотострелков 752-го полка. То есть, для прорыва обороны СОУ не хватило основного ударного потенциала и в ход пошли оставшиеся сопутствующие.

На этом участке плацдарма потенциал у РОВ по комплектации и боеспособности лучший во всей зоне боевых действий, но недостаточный для масштабного наступления.

«На протяжении последних недель, РОВ активизировав весь свой потенциал, так и не смогли продвинуться по всей линии фронта, а лишь интенсифицировали атаки по узким направлениям, отдельным локациям, с весьма посредственным результатом, при задействовании главных сил. Когда двигается такая масса сил и средств, она двигается по инерции, но способна ли держать за счёт инерции темп? Нет. И начинает откатываться. Это не означает, что движения у РОВ нет, это означает, что они развернули наступление не ради наступления, а территории, которые им удастся захватить, удержать они не смогут из-за бездарно растрачиваемого ресурса», — считает Коваленко.