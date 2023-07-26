Росіяни під Куп’янськом не зможуть утримати захоплені території – Коваленко

На ділянці під Куп’янськом у росіян найкращі за комплектацією та боєздатністю бригади у всій зоні бойових дій. Але, активізувавши весь свій потенціал, вони так і не змогли просунутися по всій лінії фронту, лише продавили на кількох ділянках оборону ЗСУ, зазначив військовий оглядач групи «Інформаційний опір» Олександр Коваленко.

«Остання квінтесенція абсурдизму стала черговим кульбітом від дип-стейту, який спочатку цілий шматок в районі сіл Надія-Сергіївка-Твердохлібово-Новоєгорівка відніс до окупованих територій, а потім різко перефарбував у сіру зону. Особисто для мене, інтенсифікація росіян на цій ділянці не є сюрпризом. Ще 12 лютого я намагався пояснити, що наступальні дії росіян щодо Лімано-Куп’янської осі загрожують для них проблемами», – підкреслив Коваленко.

Росіяни зараз у цьому трикутнику застосовують сили, які в першій лінії у наступі не доречні.

«Наступ» росіян почався не як належить, з розвідки боєм, а одразу з використання основних ударних груп, кістяком яких були танкові підрозділи, зокрема 12-й та 13-й ТП 4 ТД. Таке використання цього ресурсу відразу викликало низку питань, але у відповідь на них одна. Командування росіян застосувало одразу свої основні сили, щоб продавити оборону ЗСУ, що формувалася місяцями, та показати результат швидкого просування. Цей прорив зумовлений і тим, що на поступальні та рівномірні штурми ліній оборони ЗСУ у росін немає ресурсу», – вважає військовий експерт.

Продавлювання української оборони для окупантів завершилося тим, що на допомогу танковим полкам почали виводити мотострільців 752 полку. Тобто, для прориву оборони ЗСУ не вистачило основного ударного потенціалу, і в хід пішли супутні.

На цій ділянці плацдарму потенціал у росіян з комплектації та боєздатності найкращий у всій зоні бойових дій, але недостатній для масштабного наступу.

«Протягом останніх тижнів, росіяни активізували весь свій потенціал, але так і не змогли просунутися по всій лінії фронту, а лише інтенсифікували атаки вузькими напрямками, окремими локаціями, з вельми посереднім результатом, залучаючи головні сили. Коли рухається така маса сил і коштів, вона рухається за інерцією, але чи здатна тримати за рахунок інерції темп? Ні. І починає відкочуватися. Це не означає, що руху у росіян немає, це означає, що вони розгорнули наступ не заради наступу, а території, які їм вдасться захопити, утримати вони не зможуть через ресурс, що бездарно витрачають», – вважає Коваленко.