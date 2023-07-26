На Куп’янському напрямку армія РФ ввела в бій головні сили – Машовець

На Куп’янському напрямку окупанти відправили на передову підрозділи двох танкових полків “Кантемірівської дивізії”, повідомив вранці 26 липня військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець.

“На Куп’янському напрямку (а точніше на Борівському) противник продовжує активні наступальні дії та вчора, судячи з усього, ввів у бій на цьому напрямку головні сили 4-ї “Кантемірівської” танкової дивізії (тд), які “за сумісництвом” є головними силами його Сватівського угруповання… у вигляді підрозділів її 12-го та 13-го танкових полків. Зазвичай це роблять, коли на певній ділянці чи напрямку є значний успіх у вигляді прориву на всю глибину системи оборони противника та попереду замаячив “оперативний простір”. Або є інший, більш рідкісний випадок, коли ваш ешелон прориву не може прорвати систему оборони противника до кінця і в бій вводять головні сили, щоб суттєво наростити “пробивну” здатність своїх передових підрозділів та прорвати оборону противника”, – повідомив Машовець.

Він зазначив, що, на перший погляд, йдеться про перший випадок – тобто ворог вважав, що він має суттєвий успіх на цьому напрямку.

“І справді, за чотири доби противник, діючи з кордону с. Ковалівка – с. Кармазинівка, зміг просунутися на 4 км у західному напрямку (і навіть вийти до с. Новоєгорівка). Водночас противник атакував із району с. Райгородка у напрямку на с. Надія та с. Сергіївка і зумів також прорватися до цих селищ. Таким чином, свій початковий прорив на с. Новоєгорівка противнику вдалося розширити”, – поінформував військовий оглядач.

На думку Машовця, виглядає так, що командування противника дійшло висновку про “досягнення вирішального успіху” у прориві всієї системи української оборони за напрямком на Борову. Саме тому в справу кинули “ешелон розвитку успіху”. Проте таку оцінку ситуації оглядач поставив під сумнів.

“Як бачимо, противник діє “строго” вздовж дороги до Борової. Але, в цьому сенсі варто оцінити, чи українське командування втратило на цьому напрямку здатність до організованого системного опору передовим підрозділам противника, чи він поступово “загрузне” в українській обороні? Поки що я схиляюся до думки, яка більше відповідає другому твердженню. Чому? А тому, що протягом останніх двох діб передові підрозділи ЗСУ, які обороняються на цьому напрямку, принаймні двічі контратакували підрозділи противника, що наступають. Причому в одному випадку навіть мали успіх. Зокрема підрозділи противника, які взяли під контроль с. Новоєгорівка, спробували після цього просунутися у північно-західному напрямку від села (очевидно, щоб сприяти просуванню своїх “колег” на захід від кордону Надія — Сергіївка). Але тут же натрапили на контратаку ЗСУ і навіть були змушені відійти на відстань близько 1 км прямо до села… Також на користь саме другого твердження служить і той факт, що західну частину с. Новоселівське противнику так і не вдалося взяти під контроль, його просування обома флангами цього селища поки що мінімальне”, — пояснив Машовець.

За його оцінкою, командування противника прагнутиме “допрорвати” систему української оборони, наростивши зусилля. Для цього у смугу наступу підтягли підрозділи ще одного мотострілецького полку.

“Підтягування у смугу наступу 4-ї тд 752-го мотострілецького полку (мсп) противника зі складу 3-ї мотострілецької дивізії (мсд) також явно свідчить, що командування противника прагне “наростити зусилля” у наступі, щоб “допрорвати” систему української оборони, а не “ввести в бій ешелон розвитку успіху” (інакше, танкові та мотострілецькі полки просто помінялися б місцями). Взагалі-то, введення в бій саме танкових полків у першому ешелоні для прориву оборони противника в даних умовах, на мою думку, є, скажімо так – не найкращим рішенням з боку російського командування”, – вважає Машовець.

Він зазначив, що при подальшому просуванні на захід ворог явно зустріне “труднощі, що зростають”, а помітно посилити угруповання, що наступає, вже практично нічим.

“Тому, чим і як його командування має намір “брати Борову”, мабуть, є загадкою для нього самого”, – підсумував військовий оглядач.