На Купянском направлении армия РФ ввела в бой главные силы — Машовец

На Купянском направлении оккупанты отправили на передовую подразделения двух танковых полков «Кантемировской дивизии», сообщил утром 26 июля военный обозреватель Константин Машовец.

«На Купянском направлении (а точнее на Боровском) противник продолжает активные наступательные действия и вчера, судя по всему, ввел в бой на этом направлении главные силы 4-й «Кантемировской» танковой дивизии (тд), которые «по совместительству» являются главными силами его Сватовской группировки… в виде подразделений ее 12-го и 13-го танковых полков. Обычно это делают, когда на определенном участке или направлении есть значительный успех в виде прорыва на всю глубину системы обороны противника и впереди замаячило «оперативное пространство». Или есть другой, более редкий случай, когда ваш эшелон прорыва не может прорвать систему обороны противника до конца и в бой вводят главные силы, чтобы существенно нарастить «пробивную» способность своих передовых подразделений и прорвать оборону противника», — сообщил Машовец.

Он отметил, что, на первый взгляд, речь идет о первом случае — то есть враг посчитал, что у него есть существенный успех на данном направлении.

«И действительно, за четверо суток противник, действуя с рубежа с. Ковалевка — с. Кармазиновка, смог продвинуться на 4 км в западном направлении (и даже выйти к с. Новоегоровка). Одновременно с этим противник атаковал из района с. Райгородка по направлению на с. Надежда и с. Сергеевка и сумел также прорваться к этим поселкам. Таким образом, свой начальный прорыв на с. Новоегоровка противнику удалось расширить», — проинформировал военный обозреватель.

По мнению Машовца, выглядит так, что командование противника пришло к выводу о «достижении решающего успеха» в прорыве всей системы украинской обороны по направлению на Боровую. Именно поэтому в дело кинули «эшелон развития успеха». Но такую оценку ситуации обозреватель поставил под сомнение.

«Как видим, противник действует «строго» вдоль дороги на Боровую. Но, в этом смысле стоит оценить, потеряло ли украинское командование на этом направлении способности к организованному системному сопротивлению передовым подразделениям противника, или он постепенно «загрузнет» в украинской обороне? Пока я склоняюсь к мысли, которая больше соответствует второму утверждению. Почему? А потому, что в течение последних двух суток, передовые подразделения ВСУ, обороняющиеся на этом направлении, по крайней мере, два раза контратаковали наступающие подразделения противника. Причем, в одном случае даже имели успех. В частности, подразделения противника, которые взяли под контроль с. Новоегоровка, попытались после этого продвинуться в северо-западном направлении от села (очевидно, чтобы способствовать продвижению своих «коллег» западнее рубежа Надежда — Сергеевка). Но тут же наткнулись на контратаку ВСУ и даже были вынуждены отойти на расстояние около 1 км прямо к селу… Также, в пользу именно второго утверждения служит и тот факт, что западную часть с. Новоселевское противнику так и не удалось взять под контроль, его продвижение по обоим флангам этого поселка пока минимальны», — пояснил Машовец.

По его оценке, командование противника стремиться «допрорвать» систему украинской обороны, нарастив усилия. Для этого в полосу наступления подтянули подразделения еще одного мотострелкового полка.

«Подтягивание в полосу наступления 4-й тд 752-го мотострелкового полка (мсп) противника из состава 3-й мотострелковой дивизии (мсд) также явно свидетельствует, что командование противника стремится «нарастить усилия» в наступлении, чтобы «допрорвать» систему украинской обороны, а не «ввести в бой эшелон развития успеха» (иначе, танковые и мотострелковые полки просто поменялись бы местами). Вообще-то, ввод в бой именно танковых полков в первом эшелоне для прорыва обороны противника в данных условиях, по-моему, является, скажем так – не самым лучшим решением со стороны российского командования», — считает Машовец.

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Он отметил, что при дальнейшем продвижении на запад враг явно встретит «возрастающие трудности», а заметно усилить наступающую группировку уже практически нечем.

«Поэтому, чем и как его командование собирается «брать Боровую», пожалуй, является загадкой для него самого», — подытожил военный обозреватель.