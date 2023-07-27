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Машовец — о Купянском направлении: «Командование РФ ошиблось»

Происшествия 09:04   27.07.2023
Оксана Горун
Машовец — о Купянском направлении: «Командование РФ ошиблось» Фото: Генштаб ВСУ

Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец сообщил о произошедшей попытке армии РФ кинуть основные силы в наступление в сторону Боровой.

«На Купянском направлении, как мы с вами и предполагали, уважаемые читатели, ситуация оказалась не столь однозначной. Как уже кто-то поспешил «громко заявить» в социальных сетях о катастрофе украинской обороны и «прущих на Боровую» россиянах. Оказалось, что ввод противником в бой главных сил 4-й «кантемировской» танковой дивизии (тд) по направлению Райгородка – Первомайское на самом деле, не очень, скажем так, удачное решение», — отметил Машовец.

Райгородка и Первомайское на карте DeepState
Иллюстрация: карта DeepState

В результате «не очень удачного решения», по информации обозревателя, передовые подразделения 13-го танкового полка РФ, которые до этого продвинулись западнее с. Надежда, были вынуждены отойти на рубеж Надежда — Сергеевка. А передовые подразделения 423-го мотострелкового полка также отступили — в районе с. Новоегоровка, временно прекратив атаки на с. Твердохлебово.

Надежда и Сергеевка на карте DeepState
Иллюстрация: карта DeepState

«Очевидно, что если бы «наступление развивалось успешно», обе тактические группы противника уже сомкнули бы свои смежные фланги где-то по линии Сергеевка — Новосергеевка… Пока противнику приходится действовать по двум разнесенным направлениям — на Первомайское и Твердохлебово… Причем не так чтобы очень быстро. Что, кстати, и принудило его к внезапной перегруппировке сил и средств, вот так прямо посреди своего «ошеломительного наступления», — отметил Машовец.

Он предположил, что в ближайшее время противник все же возобновит атаки в сторону сел Твердохлебово и Копанки. Также возможны атаки из района с. Джерельное в сторону с. Андреевка и по обоим флангам с. Новоселевское — по направлению на Берестовое и Стельмаховку.

Андреевка и Копанки на карте DeepState
Иллюстрация: карта DeepState

Машовец подчеркнул, что характеризовать положение на направлении Боровая и Купянск, как «критическое» или «крайне тяжелое» — преждевременно.

«Это лишь начальный этап оперативно-тактического наступления противника на этих направлениях. Самое «интересное» начнется, когда противник начнет наступать непосредственно на Купянск, а не на Боровую… Исходя из состава ударных оперативно-тактических группировок противника, которые он сосредоточил и развернул на Купянском направлении и по направлению на пгт Боровая, его командование рассчитывает добиться выполнения поставленных целей применением исключительно тактических и оперативных резервов. Но дело в том, что их банально не хватает для достижения целей, которые оно ставит», — пояснил аналитик.

Не ясно, чем противник планирует «развивать успех» в случае прорыва обороны ВСУ и «штурмовать Купянск-Узловой и Боровую».

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«Проблема противника в том, что если сейчас «полностью вложиться» в прорыв к Боровой (т.е. нарастить численность личного состава и ВВТ за счет ближайших резервов, например, из состава соседних частей и соединений, пока не задействованных в наступлении), то на следующий этап (Купянск) может возникнуть «дЫфицЫт»… Причем как штурмовой пехоты в составе резервного компонента, так и ВВТ… Особенно в условиях, когда ВСУ «рвут» Бахмутский район обороны противника и давят в Южной операционной зоне, поэтому оттуда «в качестве усиления» на север тоже много не натаскаешь… Тем более, что это рискованно с оперативной точки зрения», — считает Машовец, отмечая, что даже «гипотетический прорыв к Боровой» в таких условиях будет лишен смысла и станет лишь распылением ресурсов.

«Пару недель назад, когда противник только заканчивал этап оперативного развертывания своих группировок на Купянском направлении, я писал о стратегической ошибке российского командования… Но тогда я ее не назвал… Так вот, я сегодня ее назову (уже можно)… Командование рф, по моему, очень субъективному, мнению ошиблось с выбором момента начала своего наступления на Купянском направлении… И очень скоро, оно эту ошибку почувствует в полной мере», — подытожил военный обозреватель.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 июля 2023 в 09:04;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец сообщил о произошедшей попытке армии РФ кинуть основные силы в наступление в сторону Боровой".