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ISW не знаходить підтверджень “переможним” заявам РФ про Куп’янський напрямок

Події 08:44   28.07.2023
Оксана Горун
ISW не знаходить підтверджень “переможним” заявам РФ про Куп’янський напрямок

Інститут вивчення війни (ISW) проаналізував повідомлення російського Міноборони та блогерів і зазначив, що вони так само перебільшують свої досягнення.

Минулої доби Міноборони РФ і російські пропагандисти відзначилися повідомленнями про захоплення позицій на захід від Куземівки, а також просування на 12 км і “вклинювання” на 3 км вглиб української оборони в районі Сергіївки. Один із блогерів так захопився, що повідомив, що російські війська продовжують просуватися на захід від Сватового у бік річки Оскіл зі швидкістю 1 км на день.

“ISW поки не спостерігав візуальних підтверджень того, що російські сили просуваються зі швидкістю близько 1 км на день в районі Сватового. ISW не спостерігав візуальних підтверджень недавніх заяв Росії про широкі наступи на південний захід від Сватового, і МО РФ може перебільшувати заяви про успіхи, щоб відвернути увагу від українських контрнаступів в інших місцях уздовж фронту”, – прокоментували творчість росіян в Інституті вивчення війни.

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Генштаб ЗСУ тим часом коротко повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії в районі населеного пункту Надія та південніше Новоселівського.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Світ, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2023 в 08:44;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) проаналізував повідомлення російського Міноборони та блогерів і зазначив, що вони так само перебільшують свої досягнення".