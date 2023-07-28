РФ кидає на Куп’янський напрямок найпрофесійніші підрозділи – Сирський

На Куп‘янському та Лиманському напрямках ворог постійно атакує та застосовує свої найпрофесійніші підрозділи.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, передає Military Media Center.

«Щодня ми відбиваємо на цих напрямках численні штурми. Жодної нашої позиції не втрачено», – зазначив Сирський.

Ситуацію на Бахмутському напрямку Сирський називає напруженою. Однак, за його словами, українські захисники тут поступово просуваються вперед.

«Ворог затято чіпляється за кожен сантиметр, веде інтенсивний артилерійський та мінометний вогонь. Для підтримки своїх військ в районі Кліщіївки, Курдюмівки, Андріївки ворог зосередив значну кількість артилерії, знищення якої є одним із головних завдань для наших військ», – додав Сирський.